Общество

Заместитель главного пристава региона проведет прием в Острове и Печорах

Личный прием граждан проведет 14 мая заместитель руководителя УФССП России по Псковской области — заместитель главного судебного пристава региона Елена Елисеева. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления.

Прием граждан и представителей организаций, чьи исполнительные производства находятся на исполнении в ОСП Островского и Пыталовского районов и в ОСП Печорского и Палкинского районов пройдет:

- с 10.00 до 12.00 — по адресу отделения судебных приставов Островского и Пыталовского районов (Остров, ул. Рымара, 2А);

- с 15.00 до 17.00 — по адресу отделения судебных приставов Печорского и Палкинского районов (Печоры, ул. Свободы, 25А).

Предварительная запись на прием возможна по телефонам: в ОСП Островского и Пыталовского районов 8-921-210-77-58, в ОСП Печорского и Палкинского районов 8-921-210-77-27. Либо по единому номеру телефона группы телефонного обслуживания УФССП России по Псковской области 8(8112) 699-082.

Каждый обратившийся сможет получить индивидуальную консультацию по своему конкретному случаю, узнать о порядке возбуждения исполнительного производства, порядке применения мер принудительного взыскания задолженности, а также по другим актуальным вопросам, входящим в компетенцию службы судебных приставов.