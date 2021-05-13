Общество

Псковские коммунисты отметили 800-летие со дня рождения Александра Невского

Коммунисты Пскова возложили цветы к монументу «Ледовое побоище» на горе Соколиха сегодня, 13 мая, в день 800-летия со дня рождения благоверного князя Александра Невского. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

В мероприятии приняли участие первый секретарь Псковского ОК КПРФ Петр Алексеенко, секретари Псковского ОК КПРФ Дмитрий Михайлов и Александр Ножка, руководитель фракции КПРФ в Псковской городской Думе Александр Баев, секретарь Псковского ГК КПРФ Сергей Богданов.

Напомним, что до конца мая принимаются заявки на областной творческий конкурс «800 лет со дня рождения князя Александра Невского». Его организатором выступает Псковское областное отделение КПРФ, всероссийское созидательное движение «Русский Лад», Ленинский Комсомол Псковской области.

Подробнее с условиями можно ознакомиться по ссылке.

Сдать необходимый пакет документов и конкурсные работы, получить консультацию можно по адресу: 180016, Российская Федерация, город Псков, улица Народная, 6. Телефон: (8112) 56-81-78, e-mail: kprf-pskov@yandex.ru.

Кураторы конкурса – Сергей Богданов (8-911-367-87-74) и Светлана Осташевская (8-911-883-01-02).