Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
За покупками с экосумкой
Лицей Ростелекома
БОПЭТ цифры и факты
Модно и практично
50 лет в сельском хозяйстве
Работа вахтой В Санкт-Петербурге
Уникальная разработка Nordman
Мусор для ЮНЕСКО
Кольцо с дровяником
Телефон прямого эфира 56-73-72
...и юный «Октябрь» впереди
Вузы вышли из моды
 
 
 
ещё Общество 13.05.2021 07:001 205 человек избавились от COVID-19 в Псковской области 12 мая 13.05.2021 13:511 Российским пенсионерам предлагают постоянную скидку на мобильную связь 13.05.2021 13:460 Учения для волонтеров национального центра помощи в СЗФО проходят в Псковской области 13.05.2021 13:320 Иностранные студенты привезли в Россию индийский штамм COVID-19 13.05.2021 13:270 СНГБ предлагает предпринимателям воспользоваться онлайн-бухгалтерией 13.05.2021 13:092 Разрешить силовикам носить оружие в личное время предложил Николай Рассадин
 
 
 
Самое популярное 11.05.2021 12:523 Жилой дом в Финском парке Пскова выставлен на продажу за 49 млн рублей 11.05.2021 13:162 Опубликован график отключения горячей воды в Пскове 12.05.2021 11:580 В Псковской области прекратили розыск 15-летней девочки 11.05.2021 18:540 Опубликованы фото с места ДТП в Псковском районе, в котором погиб ребенок 12.05.2021 16:140 Комфортное лето ожидается в Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Псковские коммунисты отметили 800-летие со дня рождения Александра Невского

13.05.2021 12:50|ПсковКомментариев: 1

Коммунисты Пскова возложили цветы к монументу «Ледовое побоище» на горе Соколиха сегодня, 13 мая, в день 800-летия со дня рождения благоверного князя Александра Невского. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

В мероприятии приняли участие первый секретарь Псковского ОК КПРФ Петр Алексеенко, секретари Псковского ОК КПРФ Дмитрий Михайлов и Александр Ножка, руководитель фракции КПРФ в Псковской городской Думе Александр Баев, секретарь Псковского ГК КПРФ Сергей Богданов.

Напомним, что до конца мая принимаются заявки на областной творческий конкурс «800 лет со дня рождения князя Александра Невского». Его организатором выступает Псковское областное отделение КПРФ, всероссийское созидательное движение «Русский Лад», Ленинский Комсомол Псковской области.

Подробнее с условиями можно ознакомиться по ссылке.

Сдать необходимый пакет документов и конкурсные работы, получить консультацию можно по адресу: 180016, Российская Федерация, город Псков, улица Народная, 6. Телефон: (8112) 56-81-78, e-mail: kprf-pskov@yandex.ru.

Кураторы конкурса – Сергей Богданов (8-911-367-87-74) и Светлана Осташевская (8-911-883-01-02).

Теги: #КПРФ #Ледовое побоище #800-летие со дня рождения Александра Невского
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы относитесь к ужесточению правил владения оружием после ЧП в Казани?
В опросе приняло участие 211 человек
13.05.2021, 14:100 «Сообразим на троих»: Работают ли агитматериалы партий в преддверии выборов? ВИДЕО 13.05.2021, 14:020 Выращивание конопли обернулось для жителя Палкинского района обязательными работами 13.05.2021, 13:511 Российским пенсионерам предлагают постоянную скидку на мобильную связь 13.05.2021, 13:460 Учения для волонтеров национального центра помощи в СЗФО проходят в Псковской области
13.05.2021, 13:340 Водитель «‎Мицубиси» врезался в ‎«‎Форд» на Рижском проспекте в Пскове 13.05.2021, 13:320 Иностранные студенты привезли в Россию индийский штамм COVID-19 13.05.2021, 13:270 СНГБ предлагает предпринимателям воспользоваться онлайн-бухгалтерией 13.05.2021, 13:230 Первый этап международного фестиваля «Локобол-2021-РЖД» пройдет в Пскове
13.05.2021, 13:150 Налоговики рассказали псковичам, как стать самозанятым или ИП 13.05.2021, 13:092 Разрешить силовикам носить оружие в личное время предложил Николай Рассадин 13.05.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих» 13.05.2021, 13:000 Калужница начала цвести в Полистовском заповеднике
13.05.2021, 12:540 Сотрудники «Псковских тепловых сетей» работали на Октябрьском проспекте всю ночь. ФОТО 13.05.2021, 12:501 Псковские коммунисты отметили 800-летие со дня рождения Александра Невского 13.05.2021, 12:430 «Рено» перевернулся на трассе под Островом, пострадала женщина 13.05.2021, 12:380 КОВИДный год. Что изменилось на рынке послепродажного обслуживания автомобилей?
13.05.2021, 12:230 Руководителя бежаницкой организации оштрафовали за нарушение законодательства 13.05.2021, 12:141 Приставы арестовали автомобиль пушкиногорца-должника 13.05.2021, 12:080 Новая экспозиция появится на «Линии Сталина» в Островском районе 13.05.2021, 11:440 В Псковской области собираются снизить стоимость газа в баллонах
13.05.2021, 11:290 «Через Псков в Калифорнию»: опубликована программа акции «Ночь музеев» 13.05.2021, 11:220 Фальшивые деньги обнаружили в финучреждениях Пскова и Бежаниц 13.05.2021, 11:214 Пьяный мужчина напал на псковичку в центре города 13.05.2021, 11:170 «Сообразим на троих»: Работают ли агитматериалы партий в преддверии выборов?
13.05.2021, 11:110 Житель Порхова до смерти избил знакомую ногами 13.05.2021, 11:090 Ростуризм представил условия для получения детского туристического кешбэка 13.05.2021, 10:551 Псковича отправили в тюрьму почти на 10 лет за вымогательство денег у бизнесменов 13.05.2021, 10:522 В правительстве России заявили о стабилизации цен на продукты
13.05.2021, 10:490 Уголовное дело Олега Брячака направили на новое судебное рассмотрение 13.05.2021, 10:360 Любителя бесплатного алкоголя задержали росгвардейцы в Пскове 13.05.2021, 10:290 «Гайд-парк»: Николай Рассадин о самочувствии бизнеса и ценах 13.05.2021, 10:104 Псковским школьникам рассказали, как выжить при стрельбе
13.05.2021, 10:041 «Тойота» лишилась бампера из-за неправильного проезда перекрестка в Пскове. ФОТО 13.05.2021, 10:010 Подготовка к новому отопительному сезону началась в Пскове 13.05.2021, 09:510 Пскович заплатит штраф за распространение порнографии в интернете 13.05.2021, 09:451 Видеофакт: Сезон фонтанов в Пскове открыт
13.05.2021, 09:400 Тление белья стало причиной пожара в псковской психбольнице 13.05.2021, 09:370 XII Александро-Невские чтения в Пскове вновь пройдут онлайн 13.05.2021, 09:210 Великолукский медколледж проводит международный конкурс профмастерства 13.05.2021, 09:160 Пять случаев пала травы зафиксировано в Псковской области за сутки
13.05.2021, 09:104 Псковским автомобилистам предложили пересесть на велосипеды 13.05.2021, 08:520 Выставку о деньгах во время Великой Отечественной войны открыло Минобороны 13.05.2021, 08:460 Аналитики назвали самые популярные у россиян города для переезда 13.05.2021, 08:330 Архивисты рассказали о строительстве здания для общины сестер милосердия в Пскове
13.05.2021, 08:210 «Музейные сумерки» состоятся в нацпарке «Себежский» 15 мая 13.05.2021, 08:100 Почти 20 км прибрежных полос очистили от мусора в Псковской области 13.05.2021, 08:000 Опубликован график отключения горячей воды в Великих Луках 13.05.2021, 07:501 Интерактив: Вот бы так всегда – чисто и красиво
13.05.2021, 07:381 В России готовятся ввести цифровой учет оружия и патронов 13.05.2021, 07:270 Почти 40 тысяч жителей Псковской области завершили вакцинацию от коронавируса 13.05.2021, 07:153 Росгвардию хотят привлечь к охране школ 13.05.2021, 07:001 205 человек избавились от COVID-19 в Псковской области 12 мая
12.05.2021, 23:200 В Пскове на площади Ленина продолжается устройство полосы для разворота. ФОТО 12.05.2021, 23:073 Госдума изменит правила упоминания в СМИ террористических организаций 12.05.2021, 22:570 Всероссийский турнир по тхэквондо в Пскове посвятят 800-летию князя Александра Невского 12.05.2021, 22:450 Вокалисты и гусляры псковской ДМШ №2 провели в библиотеке в Любятово концерт «Музыка Победы»
12.05.2021, 22:350 Прачечная горела в псковской деревне Богданово 12.05.2021, 22:150 Премьера спектакля «Смерть Тарелкина» прошла в Псковском театре драмы. ФОТО 12.05.2021, 22:002 Акцию по сбору использованных батареек объявили в Пскове 12.05.2021, 21:3911 Пскович напугал соседку появлением на лестничной площадке с оружием
12.05.2021, 21:241 В Пскове приступили к первым в этом году покосам травы 12.05.2021, 21:050 Онлайн-марафон соберет организаторов игр в Пскове 12.05.2021, 21:004 Антон Минаков считает актуальным повысить до 21 года возраст для покупки оружия 12.05.2021, 20:462 Защищенность образовательных организаций проверят в Псковской области
12.05.2021, 20:350 Александр Рубанов стал председателем квалификационной коллегии судей Псковской области 12.05.2021, 20:181 Псковское ГИБДД назвало основное правило, которое спасет жизнь пешеходу 12.05.2021, 20:060 Заемщикам будут сообщать о причинах отказа в предоставлении ипотечных каникул 12.05.2021, 19:5914 Суд арестовал 19-летнего казанского стрелка
12.05.2021, 19:530 Прокуратура требует ремонта в спортзале одной из школ Псковской области 12.05.2021, 19:370 В пожарных частях Великих Лук прошел «день открытых дверей» 12.05.2021, 19:230 72 человека в Псковской области пожаловались на укусы клещей за неделю 12.05.2021, 19:070 Квест «Пропавшая экспедиция» организуют в Пскове
12.05.2021, 18:570 Юбилейный концерт хореографов колледжа искусств пройдет в Пскове 12.05.2021, 18:422 Глава Пскова: Власть не имеет права единолично принимать решения о переименовании улиц 12.05.2021, 18:370 На Чернобыльской АЭС начались новые ядерные реакции 12.05.2021, 18:272 Губернаторы СЗФО будут противодействовать пропаганде преступного образа жизни среди молодежи
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.