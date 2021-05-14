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Общество

Анастасия Повторейко: Вакцинация от COVID-19 должна стать нормой

14.05.2021 13:44|ПсковКомментариев: 2

Вакцинация от коронавируса должна стать нормой. Об этом сообщила главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

«Вакцинация должна стать нормой. Выбора нет. Это условия игры пандемии. Мировой исторический опыт показывает, что без вакцинации ждать чудес не приходится. Чтобы выработать коллективный иммунитет, мы обязаны вакцинироваться», - подчеркнула гость студии.

Анастасия Повторейко рассказала, что нет разницы в том, где вакцинироваться: в мобильных пунктах или в поликлиниках. 

По ее словам, сейчас в регионе есть две вакцины от коронавируса: «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») и «ЭпиВакКорона». При этом у первого препарата меньше противопоказаний, указала главврач. «У “Спутника V” преимуществ больше», - добавила Анастасия Повторейко.

«Сейчас прекрасный период для вакцинации - нет сезонных инфекций», - отметила главврач.

Теги: #вакцинация #коронавирус #инфекционная больница
Источник: Псковская Лента Новостей
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