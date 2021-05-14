Анастасия Повторейко: Вакцинация от COVID-19 должна стать нормой

Вакцинация от коронавируса должна стать нормой. Об этом сообщила главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).
Анастасия Повторейко рассказала, что нет разницы в том, где вакцинироваться: в мобильных пунктах или в поликлиниках.
По ее словам, сейчас в регионе есть две вакцины от коронавируса: «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») и «ЭпиВакКорона». При этом у первого препарата меньше противопоказаний, указала главврач. «У “Спутника V” преимуществ больше», - добавила Анастасия Повторейко.
«Сейчас прекрасный период для вакцинации - нет сезонных инфекций», - отметила главврач.