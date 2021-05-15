Общество

На телеканале «Звезда» вышел выпуск программы «Не факт!» о Ледовом побоище

На телеканале «Звезда» вышел выпуск программы «Не факт!» о Ледовом побоище, сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.

В науке Ледовое побоище - тема для многочисленных споров. Одни ученые считают битву поворотным моментом в русской истории, другие - не более, чем приграничной стычкой, каких немало было в то время между Новгородом и его западными соседями. Кроме того, историки спорят о масштабе сражения, о ходе битвы, и даже о том, было ли побоище на самом деле «Ледовым».

Ведущий программы Андрей Бурковский отправился в Псковскую область, чтобы попытаться выяснить, правда ли, что битва была всего лишь мелкой приграничной стычкой, а не многотысячным сражением, как принято считать.

Возможно ли, что Ледовое побоище произошло вовсе не на льду Чудского озера, а на суше? На самом ли деле именно эта победа предотвратила завоевание последнего независимого русского княжества? Ответы на эти и другие вопросы искал ведущий программы.