Общество

Заболеваемость коронавирусом в Псковской области увеличилась на 12,2%

Заболеваемость коронавирусом в Псковской области за неделю увеличилась на 12,2%. Об этом сообщил в своем инстаграм-аккаунте губернатор Михаил Ведерников.

«Обратите внимание, что по итогам недели увеличилась динамика распространения заболевания. По сравнению с предыдущей неделей рост числа новых случаев составил 12,2%», - сообщил губернатор, призвав псковичей беречь себя и соблюдать меры предосторожности.

Кроме того, Михаил Ведерников сообщил, что за 16 мая в Псковской области отмечен 51 новый случай COVID-19, 196 выздоровевших и один смертельный случай.