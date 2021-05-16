Общество

В Псковской области тестирование родителей выпускников на коронавирус начнется 18 мая

Тестирование на коронавирусную инфекцию родителей для их присутствия на выпускных праздниках в детских садах и школах начнется в Псковской области с 18 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации со ссылкой на первого заместителя губернатора Псковской области Веру Емельянову.

В рамках ряда рабочих совещаний, которые сегодня прошли в администрации Псковской области, были отработаны различные аспекты проведения тестирования, а также налажено межведомственное взаимодействие между образовательными организациями и учреждениями здравоохранения, которые будут проводить анализ. Напомним, ранее губернатор Михаил Ведерников заявил, что ПЦР-тестирование пройдет бесплатно.

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«Все вопросы с каждым муниципалитетом отработаны, информация доведена до всех руководителей образовательных организаций и учреждений здравоохранения, места для забора анализа определены. Списки родителей для проведения исследования будет готовить образовательное учреждение», — заметила Вера Емельянова и подчеркнула, что рекомендовано ограничить число представителей от каждой семьи на праздниках.

В настоящее время на основе рекомендаций территориального управления Роспотребнадзора подписан приказ областного комитета по образованию, где прописан порядок и условия проведения выпускных. Допуск на праздник для родителей будет открыт после получения отрицательного теста на коронавирус (сроком не более 3-х дней), либо при предъявлении справки о завершении вакцинации или наличии антител.

Председатель комитета по здравоохранению Марина Гаращенко добавила, что тестирование будет проводиться на базе поликлинических отделений всех районных и межрайонных больниц. «Все необходимое для проведения исследования у нас есть. Родители будут обследоваться централизованно, строго по спискам, которые будет формировать учебное заведение», - сообщила Марина Гаращенко.

Формат проведения выпускных мероприятий был детально проработан на совещании главы региона несколько дней назад. Тогда приняли решение, что проведение выпускных возможно при условии соблюдения ряда требований и рекомендаций. Под запретом — проведение шествия выпускников по центральным улицам населенных пунктов, а также организация совместного приема пищи. Оператор, фотограф и аниматор для работы на мероприятии должны иметь не только отрицательный тест на коронавирус, но и документ о завершении вакцинации.

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Напомним, что в этом году из детских садов выпускаются более 6 тысяч дошкольников. 9-й и 11-й класс оканчивают более 8,7 тысячи учащихся. Первые выпускные в дошкольных учреждениях запланированы уже в конце недели.