Общество

ПЦР-тестирование для родителей выпускников Псковской области будет бесплатным

ПЦР-тестирование для родителей выпускников Псковской области будет бесплатным. Об этом сообщил в своем инстаграм-аккаунте губернатор Михаил Ведерников.

«Получил много обращений по вопросу стоимости ПЦР-тестирования для родителей выпускников. Учитывая все обстоятельства, сделаем так, чтобы для родителей это было бесплатно», - написал глава региона.



В общей сложности речь, по его словам, идет почти о 15 000 выпускников детских садов и школ.

«Понимаем, что для всех детей это очень важный день, и важно, чтобы родители были рядом. В понедельник необходимое распоряжение будет подготовлено и опубликовано областным комитетом здравоохранения», - добавил Михаил Ведерников.