Общество

Работу энергетиков в Порховском районе сравнили с экстремальным ралли

С экстремальным ралли сравнили работу псковских энергетиков «Россети Северо-Запад». В официальном телеграм-канале компании опубликовано видео о том, как в Порховском районе бригада энергетиков при помощи лебедки пробирается через болото на внедорожнике УАЗ.

«Это не кадры экстремального ралли, а работа псковских энергетиков. Только с помощью лебедки бригада на внедорожнике УАЗ пробирается через болото. Такие препятствия нужно преодолеть, чтобы отремонтировать поврежденную сильным ветром ЛЭП и восстановить электроснабжение», - отмечается в телеграм-канале.

Мобильные службы Псковского филиала работают по заявкам потребителей до полной ликвидации последствий аномальной погоды.

В компании обратили внимание, что, по прогнозу синоптиков, неблагоприятная погода сохранится до конца недели, регион ждут сильные дожди и грозы, выпадет четверть месячной нормы осадков. Сообщить об отключениях электроэнергии можно по единому круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220 или на портале светлаястрана.рф.