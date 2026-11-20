Псковское областное отделение Российского детского фонда продолжает проект «Горящие сердца», направленный на профилактику эмоционального выгорания педагогов и воспитателей детских интернатных учреждений региона. Психологи уже посетили несколько учреждений региона, где провели встречи и практические занятия, сообщили Псковской Ленте Новостей в областном отделении Российского детского фонда.

Фото: Псковское областное отделение Российского детского фонда

В Островской коррекционной школе и Воронцовской коррекционной школе-интернате прошла первая встреча: участники познакомились с командой проекта, обсудили план работы и на практике опробовали методику интервизии — совместный разбор педагогических ситуаций помогает коллективам лучше справляться с профессиональными вызовами. Также участники узнали о саморазвитии педагогов без выгорания и получили полезный инструмент — дневник эмоций.

А в Центре специального образования №3 города Великие Луки, Красногородской и Опочецкой коррекционных школах-интернатах уже прошло две встречи: на первой встрече знакомились с командой проекта и обсуждали саморазвитие педагогов, а темой второй встречи стало эмоциональное выгорание. Вместе с психологами педагоги разбирали, какие факторы истощают ресурс — рутину, высокую ответственность, невозможность «выключиться» после работы, — и учились восстанавливать силы с помощью хобби и грамотного планирования отдыха.

Как рассказали в областном отделении фонда, работа с участниками проекта построена не только на теории. Педагоги выполняют практические упражнения — например, учатся говорить друг другу комплименты. Ведь в потоке ежедневной заботы о детях взрослые нередко забывают поддерживать коллег.

Особое внимание в проекте «Горящие сердца» уделено руководителям детских интернатных учреждений. Директора и заместители встретились на семинаре, где вместе с психологами обсудили, как сохранять внутренний ресурс в непростой роли руководителя, замечать и предотвращать выгорание, применять психологические инструменты в ежедневной работе.

«Спасибо за доверительную атмосферу, за понимание наших проблем! Я уже наметила себе дальнейший план действий», — поделилась впечатлениями одна из участниц встречи в Опочецкой коррекционной школе-интернате.

Как отмечают в фонде, впереди новые выезды и встречи: психологи продолжат работать с коллективами учреждений и расскажут, как будет меняться самочувствие педагогов.

Проект «Горящие сердца» реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.