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Общество

Воробьев посоветовал Баеву работать, а не устраивать показательные выступления

20.05.2021 15:13|ПсковКомментариев: 1

«Работать надо, а не устраивать показательные выступления», - такой совет дал заместителю главы города Пскова Александру Баеву председатель комиссии по регламенту и депутатской этике, замглавы Пскова Владимир Воробьев по итогам сегодняшней внеочередной сессии городской Думы.

Напомним, во время рассмотрения одного из вопросов повестки Александр Баев вместе с остальными членами думской фракции КПРФ демонстративно покинул сессию.

Владимир Воробьев в интервью Псковской Ленте Новостей высказал мнение, что замглавы города поступил безответственно. «Александр Баев - не рядовой депутат, а замглавы, должностное лицо, наделенное исполнительно-распорядительными полномочиями. Эта работа требует огромных сил и времени. Он обязан оказывать содействие главе города в подготовке и проведении сессии, а не срывать ее работу и устраивать демарш», - убежден Владимир Воробьев.

В соответствии с регламентом Псковской городской Думы и уставом Пскова, все заместители главы Пскова, в том числе Александр Баев, наряду с главой города несут ответственность за работу сессии.

«Работать надо, а не устраивать показательные выступления», - посоветовал Александру Баеву Владимир Воробьев.

Напомним, на сессии гордумы 20 мая ряд депутатов, представляющих фракции «Яблоко» и КПРФ, возмутились вынесением вопроса о даче согласия отдельным муниципальным учреждениям на предоставление партии «Единая Россия» помещений без проведения торгов. В частности, заместитель главы города Пскова, коммунист Александр Баев выразил недоумение, зачем было созывать сессию ради такого малозначительного вопроса, и в знак протеста вместе с остальными членами фракции и с яблочником Дмитрием Пермяковым демонстративно покинул сессию.

Глава города Пскова Елена Полонская предложила рассмотреть данный инцидент на комиссии по регламенту и депутатской этике.

Теги: #Гордума #ОМСУ
Источник: Псковская Лента Новостей
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