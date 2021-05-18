Общество

Почти 13 тонн фруктов уничтожили в Себеже

Более 10 тонн польских яблок и почти 2 тонны груш неустановленного происхождения уничтожило Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора на полигоне твердых бытовых отходов в Себеже 19 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники ОКВОТ Псковской таможни задержали автотранспортное средство, которое незаконно ввезло 12,6 тонн фруктов из Белоруссии в обход фитосанитарных постов на территорию России. Транспортное средство передали должностным лицам Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора для принятия мер в рамках компетенций.

Должностные лица управления выявили партию яблок общим весом 10,8 тонны, на маркировочных этикетках которых в качестве страны происхождения была указана Польша, а страна-импортер – Республика Беларусь, а также 1,8 тонны груш неустановленного происхождения без фитосанитарного сертификата и других сопроводительных документов, подтверждающих происхождение, безопасность и качество продукции.

Продукцию изъяли из оборота и уничтожили в соответствии с законодательством России. По данному факту возбудили дело об административном правонарушении.