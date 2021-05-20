Общество

Новый детский сад в Великих Луках посетил Андрей Ермаков

Исполняющий обязанности председателя регионального комитета по образованию Андрей Ермаков совместно с начальником управления образования города Великие Луки Татьяной Лозницкой и заместителем главы городской администрации Юлией Ярышкиной посетил новый детский сад на улице Дружбы в Великих Луках. Об этом сообщает портал Луки.ру.

Фото здесь и далее: Луки.ру

Заведующая детским садом «МоЗайка» Анастасия Овсянкина показала, как оборудованы прогулочные зоны и помещения для детей.

Современная детская площадка возле детского сада оснащена беседками, качелями, горками, песочницами скамеечками для детей, а также детскими спортивными снарядами.

В самом детском саду оборудованы отдельные группы с современной мебелью и игрушками, также медицинский кабинет с лазаретом, прачечная, большой зал для музыкальных занятий и кабинет логопеда.

Андрей Ермаков отметил, что каждая группа кажется живой, что немаловажно в воспитании современных детей.

«Можно построить замечательное здание, применить лучшее проектное решение. Но самое главное, чтобы в саду было комфортно дошкольникам», - сказал Андрей Ермаков.

Он также порекомендовал обратить внимание на благоустройство прогулочной зоны.

«Обратите внимание на прогулочные зоны, надо чтобы за стенами помещения было все также организованно, как и внутри», - добавил он.

Кроме того, исполняющий обязанности председателя регионального комитета по образованию посетит ряд образовательных учреждений и встретится с главой Великих Лук.