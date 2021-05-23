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Общество

Эксперты выяснили, на что копят деньги российские школьники

23.05.2021 11:17|ПсковКомментариев: 0

Почти половина российских школьников не ставят четкой цели для накоплений и просто формируют финансовую подушку, при этом около 20% копят на гаджеты и электронику, показало исследование международной образовательной компании «ЯКласс».

Компания в апреле-мае 2021 года провела опрос, в котором приняли участие 1083 ученика 7-11 классов школ в 85 регионах РФ. «Чаще всего школьники не имеют четкой цели и копят для формирования финансовой подушки (49%), 19% учащихся 7-11 классов копят на гаджеты и электронику, курсы и дополнительное образование (16%), брендовую одежду и обувь (10%) и путешествия без родителей (7%)», - говорится в сообщении.

Почти половина (49%) откладывает до 500 рублей в месяц, откладывать от 500 до 1000 рублей в месяц получается у 29% школьников, от 1000 до 3000 - у 13%. Больше 3000 рублей ежемесячно в сбережения направляют только 9% учащихся 7-11 классов, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование.

Большая часть российских школьников (47%) планирует свой бюджет на срок от одного до трех месяцев. 22% планируют свои расходы на 1-2 недели и треть школьников (31%) не занимаются ведением бюджета. Реже всего планируют свои финансы семиклассники и одиннадцатиклассники - 36% учащихся 7-х классов и 35% опрошенных учащихся 11-х классов не ведут учет расходов и доходов, говорится в сообщении.

Отмечается, что на метод ведения бюджета школьниками сильно повлияла пандемия. Так, 44% стали вдвое меньше тратить на досуг и развлечения, 22% стали реже ходить в кафе, 23% стали откладывать вдвое больше денег. 11% школьников ухудшившаяся финансовая ситуация в семье побудила устроиться на подработку.

«Современные школьники - крайне осознанные в финансовом плане молодые люди. Планировать бюджет на 2-3 месяца нелегко и взрослому, в то время как дети с каждым днем совершенствуются в финансовой грамотности и строят фундамент для успешного будущего», - прокомментировал директор «ЯКласс» в России Андрей Илингин.

Теги: #сбережения #школьники #исследование
Источник: Псковская Лента Новостей
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