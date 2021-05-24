Общество

Юлия Пересильд начала подготовку к полету в космос

Актриса театра и кино, уроженка Пскова Юлия Пересильд совместно с режиссером Климом Шипенко начала подготовку к полету на Международную космическую станцию. Напомним, артистку утвердили на роль в художественном фильме «Вызов» (рабочее название), съемки которого пройдут на МКС

Фото из Instagram-аккаунта Юлии Пересильд

Сегодня, 24 мая, актриса и режиссер приехали в центр подготовки космонавтов. «Я в предвкушении чего-то нового и неизвестного! Нас ждут встречи с интереснейшими и умнейшими людьми нашей страны. Испытания и лекции. Новые правила. Я рада! Я в ожидании. Я готова. И вдохновенно спокойна», - сообщила Юлия Пересильд в своем Instagram-аккаунте.

Также актриса опубликовала фрагмент плана подготовки группы МКС-66 на период с 24 по 28 мая. Согласно плану, сегодня утром Юлию Пересильд ожидает снятие антропометрических данных для изготовления специального снаряжения, примерка тренировочной одежды, ознакомление с материально-технической базой и другое.

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Старт на МКС запланирован на транспортном корабле «Союз МС-19» 5 октября с космодрома Байконур. Актриса и режиссер проведут на космической станции 12 дней.