Общество

Юлия Пересильд полетит на МКС

Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко отправятся на Международную космическую станцию (МКС) 5 октября. Как передает ТАСС, их кандидатуры рекомендованы к назначению в основной экипаж по результатам конкурса. Об этом говорится в совместном сообщении Первого канала и Роскосмоса в четверг.

Фото: инстаграм-аккаунт Юлии Пересильд

«Госкомиссия завершила отбор кандидатов на участие в космическом полете для съемок художественного фильма "Вызов" (рабочее название). По итогам медицинского и творческого отбора принято решение рекомендовать к назначению в основной экипаж Юлию Пересильд и Клима Шипенко», - говорится в сообщении.

Как уточнили Первый канал и Роскосмос, в дублирующий экипаж рекомендованы актриса Алена Мордовина и оператор Алексей Дудин. Съемки фильма будут проходить на МКС. Старт экспедиции на транспортном корабле «Союз МС-19» запланирован на 5 октября 2021 года с космодрома Байконур.

Ранее СМИ писали, что для роли выбрали четырех женщин в возрасте от 27 до 36 лет: актрис Юлию Пересильд, Софью Аржаковскую и Алену Мордовину, а также пилота Галину Каирову.

Актриса и режиссер проведут на космической станции 12 дней.