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Общество

Сергей Гаврилов и Сергей Колосов решили покинуть социальный комитет Псковской гордумы

24.05.2021 19:01|ПсковКомментариев: 0

В понедельник, 24 мая, в Псковской городской Думе прошел комитет по правовым вопросам и развитию местного самоуправления под председательством Эдуарда Белова.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, участники комитета рассмотрели вопрос о назначении аудитором Контрольно-счетной палаты города Пскова Ольги Олейниковой. Данный вопрос парламентарии согласовали единогласно, и он будет вынесен на сессию Псковской городской Думы, где депутаты уже тайным голосованием примут окончательное решение.

Кроме того, депутаты согласовали вопрос о внесении изменений в персональный состав комитетов и комиссии гордумы.

Из комитета по социальным вопросам, молодежной политики и туризму будут исключены депутаты Сергей Гаврилов и Сергей Колосов. Сергей Гаврилов просит включить его кандидатуру в состав комитета по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности, а Сергей Колосов - в состав комитета по стратегическому планированию и бюджетной политике.

С данной инициативой они вышли самостоятельно. Решение по данному вопросу будет принято на сессии гордумы.

Теги: #Гордума #ОМСУ #комитет #депутаты
Источник: Псковская Лента Новостей
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