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Общество

Число жертв коронавируса в Псковской области увеличилось до 396

25.05.2021 11:21|ПсковКомментариев: 0

Еще три человека скончались из-за коронавируса в Псковской области. Такие данные опубликованы на портале стопкоронавирус по состоянию на утро 25 мая.

Таким образом, общее число умерших от COVID-19 в регионе увеличилось до 396.

Теги: #здоровье #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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