Общество

Число жертв коронавируса в Псковской области увеличилось до 396

Еще три человека скончались из-за коронавируса в Псковской области. Такие данные опубликованы на портале стопкоронавирус по состоянию на утро 25 мая.

Таким образом, общее число умерших от COVID-19 в регионе увеличилось до 396.