Общество

Последние звонки прозвенели в школах Великих Лук

Выпускники всех общеобразовательных учреждений Великих Лук приняли участие в торжественных линейках, посвященных «Последнему звонку». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской администрации.

«В этот день рядом с одиннадцатиклассниками оказались родители, преподаватели и друзья по школьной скамье, - отметили в пресс-службе. - Также ребята принимали поздравления от главы города Николая Козловского и депутатов Великолукской городской Думы в дистанционном формате. Отметим, что важным критерием проведения мероприятий было соблюдение всех санитарно-эпидемиологических норм».

В частности, последний звонок прозвенел для выпускников средней школа №12. «Сегодня мы выпускаем в жизнь наших птенцов – 52 выпускника, - отметила депутат Псковского областного Собрания, директор средней школы №12 Елена Даньшова. - Все они по-своему интересные, особенные. Наши ребята действительно творческие и креативные. Они победители конкурсов, олимпиад, участники всевозможных городских акций и мероприятий. Спасибо губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову за то, что нам разрешили при соблюдении санитарно-эпидемиологических норм и требований провести этот красивый праздник. А нашим выпускникам хочется пожелать успехов на экзаменах, выбрать свой путь, чтобы он был успешным и удачным!»

В гимназии имени С. В. Ковалевской прощание со школой учащихся 11-х классов прошло в актовом зале учреждения. Открыла торжественную линейку, которая проходила с соблюдением всех санитарных норм, директор гимназии, депутат Великолукской городской Думы Татьяна Фомченкова. Поздравляя своих учеников, она заметила, что их научили не только школьным предметам, но и дружить, уважать себя и других, и еще многому, что пригодится им в дальнейшей взрослой жизни.

«Сегодня мы выпускаем уникальных детей. Огромное количество побед, выигранных конкурсов, с одной стороны. С другой стороны, в них столько уважения, понимания, любви. Я не помню ни одного школьного дела без этих ребят. Мне кажется, что они всегда были рядом – вместе со школой, вместе с нами», - сказала Татьяна Фомченкова.