Общество

Псковским семьям в 2020 году выдали почти 600 сертификатов на маткапитал

587 сертификатов на предоставление регионального материнского капитала выдали в Псковской области в 2020 году. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая с отчетом о деятельности администрации региона за прошлый год на 58-й сессии областного Собрания 27 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«С 1 марта 2020 года расширены возможности использования областного материнского капитала, - сказал губернатор. - До 20 тысяч рублей можно использовать на приобретение лекарственных препаратов, медицинских изделий, одежды и обуви для детей, школьных принадлежностей, стройматериалов. Проект оказался очень востребованным: изначально мы планировали направить на его реализацию 20 млн, а в итоге направили 53».

Продолжается реализация регионального проекта «Подарок новорожденному» - сертификаты на 5 000 рублей на получение детских товаров, медаль «Рожденному на земле Псковской» с 2019 года получили 11 тысяч семей, отметил он. Медалью «Родительская слава Псковской области» награждены 8 семей, им произвели единовременные выплаты в размере 30 000 рублей.