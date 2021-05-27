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Общество

Евгений Седов не смог оспорить свое отстранение от должности главы Палкинского района

27.05.2021 17:02|ПсковКомментариев: 1

Евгений Седов не смог оспорить свое отстранение от должности главы Палкинского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

27 мая Псковский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката на постановление Псковского городского суда от 14 апреля 2021 года об отстранении от должности главы Палкинского района Евгения Седова, в отношении которого возбудили уголовное дело по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 286 (два эпизода), частью 3 статьи 159 УК РФ.

«Апелляционным постановлением Псковского областного суда постановление Псковского городского суда оставлено без изменения, апелляционная жалоба – без удовлетворения», - сообщили в пресс-службе.

Теги: #Палкинский район #суд
Источник: Псковская Лента Новостей
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