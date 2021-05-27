Общество

Замначальника колонии в Псковской области уволили в связи с утратой доверия

Заместитель начальника одного из исправительных учреждений в Псковской области уволен в связи с утратой доверия. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе прокуратуры региона, он допустил нарушения законодательства о противодействии коррупции.

Так, в декабре 2020 года на основании коммерческих предложений от организаций, часть из которых фактически была ему аффилирована, в том числе предложений своей супруги, являющейся индивидуальным предпринимателем, сотрудник произвел расчет начальной цены контракта. «При этом он не являлся членом контрактной службы, соответственно, обязанности по определению начальной (максимальной) цены на него не были возложены», - отметили в надзорном ведомстве.

В последующем исправительное учреждение заключило государственный контракт на поставку строительных материалов с его супругой. При этом замначальника также подготовил и согласовал перед подписанием проект государственного контракта.

В нарушение требований антикоррупционного законодательства не были приняты меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов как на стадии формирования начальной цены закупаемого товара, так и на этапе заключения контракта.

В этой связи прокуратура области внесла в УФСИН региона представление с требованием устранения выявленных нарушений и наказании виновных. Требования были удовлетворены.