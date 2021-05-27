Общество

Более 2,5 млрд рублей направили на образование в Пскове в 2020 году

Наибольший удельный вес расходов (42,9%) в 2020 году пришелся на реализацию муниципальной программы «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики», а именно 2,6 млрд рублей. Об этом сообщил глава городской администрации Александр Братчиков, выступая с отчетом о деятельности администрации Пскова в 2020 году на сессии гордумы 28 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В 2018 году эта сумма составила - 2,1 млрд рублей, в 2019-м - 2,5 млрд рублей, в 2020-м - 2,6 млрд рублей, в 2021 - 3,3 млрд рублей. Итого - 10,5 млрд рублей, рассказал Александр Братчиков. Рост расходов на данную программу в 2021 году по сравнению с 2017 составил 42,6%.

Также сити-менеджер напомнил, что в прошлом году открылись новые детские сады:

- детский сад №5 «Академия детства» на 270 мест на улице Звездной (179,7 млн рублей);

- детский сад №56 «Ягодка» на 270 мест в деревне Борисовичи (179,7 млн рублей);

- пристройка к детскому саду №44 на 80 мест (66,4 млн рублей);

- пристройка к детскому саду №25 на 80 мест (80 млн рублей).

Также произвели капитальный ремонт пустующего помещения в детскому саду №7 на улице Стахановской и открыли дополнительную группу на 25 мест.

Кроме того, в 2020 году завершили строительство детского сада на 270 мест на улице Алексея Алехина - детского сада №57 «Маленькая страна» (216 млн рублей); детского сада в деревне Борисовичи на 140 мест – дошкольного отделения Псковской инженерно-лингвистической гимназии (137,8 млн рублей).

Кроме того, в рамках развития системы образования, продолжил Александр Братчиков, провели:

- капитальный ремонт кровли школ №№1, 16, 23, социально-экономического лицея №21 и спортивного центра «Юность»;

- капитальный ремонт входной группы здания лицея №4;

- благоустройство и монтаж оборудования спортивных площадок в школах №№11, 12, 18;

- капитальный ремонт систем отопления, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения школы №1;

- для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательные организации выполнен текущий ремонт кабинетов информатики в 26 школах;

- приобрели бактерицидные передвижные облучатели во все школы и детские сады.

В рамках развития дошкольного образования произвели капитальный ремонт асфальтового покрытия на территории детского сада №39; работы по дренажу, благоустройству территории и устройству теневых навесов в детском саду №34; капитальный ремонт здания детского сада №26, кровли детских садов №№40, 47, пищеблока в детских садах №№28, 48, санузлов детского сада №37; текущий ремонт спортивной площадки детского сада № 11; капитальный ремонт козырьков и крыльца в детском саду №27, полов и канализации в детском саду №13, добавил сити-менеджер.