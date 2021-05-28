Общество

В Пскове в рамках всероссийской акции прошел кулинарный мастер-класс

В Пскове в рамках всероссийской акции «Каникулы с Общественным советом» прошел кулинарный мастер-класс. Этот необычный урок подарил прекрасное настроение воспитанникам Центра реабилитации детей и подростков, оставшихся без попечения родителей, города Пскова.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по региону, в преддверии Международного дня защиты детей полицейские, представители Общественного совета при УМВД России по городу Пскову и руководство Псковского кооперативного техникума организовали для ребят мастер-класс по приготовлению любимых всей детворой блюд.

«Под руководством специалистов техникума воспитанники постарше готовили пиццу, а малыши расписывали пряники. Восторгу юных поваров не было предела! Каждое изделие получилось самобытным, отразившим настроение автора и его фантазию. Творения гостей отправились в печь, а юных кулинаров ожидало чаепитие с фруктами и пирогами, приготовленными профессионалами. А потом они угостили друг друга блюдами, приготовленными собственными руками.

В завершение этого вкусного праздника общественники, работники и студенты техникума поиграли с детьми в забавные «отгадайки» и пожелали им прекрасного летнего отдыха, здоровья и успешной учебы в следующем учебном году», - отметили в УМВД.