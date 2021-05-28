Общество

Речное адмиралтейство предложено открыть в Пскове

Открыть в Пскове речное адмиралтейство предложено по итогам заседания консультационно-экспертного Совета при уполномоченном по защите прав предпринимателей в Псковской области. Как сообщила Псковской Ленте Новостей помощник бизнес-омбудсмена Аркадия Мурылева Кристина Никандрова, также сформированы предложения об организации грузового речного порта, лицензировании работ по добыче полезных ископаемых в акватории реки Великой и Псково-Чудском водоеме, открытии в городе Пскове представительства Российского речного регистра, разработке Правил пассажирских и грузовых перевозок на территории Псковской области, создании стоянки маломерных речных судов в Пскове и организации международных водных маршрутов со странами Балтии. Вышеуказанные предложения будут сформулированы и направлены в соответствующие органы исполнительной власти.

Аркадий Мурылев

В целом члены Совета под руководством бизнес-омбудсмена Аркадия Мурылева 28 мая обсудили перспективы развития водного транспорта на территории Псковской области. В своем выступлении председатель регионального отделения «Опора России» Валерий Лесников озвучил перспективы развития пассажирских и туристических пароходных маршрутов, грузового транспортного сообщения и возможность использование договора о государственно-частном партнерстве с целью развития судоходства. А также обозначил и основные проблемы: отсутствие представительства Российского речного регистра в Пскове, отсутствие в инженерных плавсредств, отсутствие инфраструктуры для содержания судов на длительный период.

Валерий Лесников

Андрей Михеев, председатель регионального комитета по экономике, предложил разработать дорожную карту региона для водного транспорта. А также презентовать проект развития судоходства в Псковской области в рамках Национальной премии «Бизнес-Успех».

Бизнес-омбудсмен отметил, что в данный момент администрацией Псковской области формируется рабочая группа по обсуждению вопросов развития водных пассажирский и грузовых перевозок в регионе.

Андрей Михеев

Член регионального отделения общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Валерий Боженков, в своем выступлении указал на проблему землепользования: «Все земли возле водных объектов являются землями сельхозназначений, в свою очередь Росреестр запрещает промышленное рыболовство, размещение пункт приемов на участке вблизи водоемов считает незаконным».

По результатам оживленного обсуждения все единогласно пришли к выводу, что тема развития водной транспортной отрасли для экономики области и города Пскова довольно актуальна, отметила помощница бизнес-омбудсмена.

Фото: архив Псковской Ленты Новостей