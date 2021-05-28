Общество

Историки раскрыли новые обстоятельства «‎Ледового побоища»

Ливонские рыцари провалились под лед Чудского озера не из-за тяжести своих доспехов – это произошло в результате безупречно скоординированной работы разведки и войск Александра Невского, обнаруживших полыньи, а затем загнавших туда немцев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на научного директора Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаила Мягкова.

Фото: РИА Новости

Сегодня, 30 мая, исполняется 800 лет со дня рождения Александра Невского. Самым знаменитым сражением в жизни этого военачальника, об историческом значении которого до сих пор спорят историки, является битва на Чудском озере, широко известная как «Ледовое побоище».

Напомним, тогда русское войско под предводительством Невского разгромило ливонских (немецких) рыцарей, собиравшихся нанести удар по Великому Новгороду. В результате Тевтонский орден, прибалтийским отделением которого являлось ливонское братство, отказался от всех территориальных претензий к Великому Новгороду и вернул все земли, захваченные не только на Руси, но и в Латгалии (ныне – территория Латвии).

«Историки РВИО сегодня приходят к выводу, что Александр Невский, очевидно, знал, где на Чудском озере есть полыньи, куда надо было гнать немцев и их союзников, то есть блестяще была проведена разведка. С высокой долей вероятности можно предположить, что рыцари действительно тонули, но не от тяжести своих доспехов, как было принято считать раньше, а потому что русские войска специально выгнали их на полыньи», - сказал Мягков.

Он также отметил, что по последним сведениям, полученным на экспедициях на Чудское озеро, историки приходят к выводу, что «Ледовое побоище» происходило не на льду, как в знаменитом фильме Сергея Эйзенштейна, а на суше у края берега.

Мягков также прокомментировал существующую в историческом сообществе оценку тех событий, согласно которой реальное значение столкновения с ливонцами сильно преувеличено.

«На мой взгляд, битва на Чудском озере была масштабной, ведь когда в летописях приводят данные о 40 убитых рыцарях, то нужно понимать, что это не все потери противника. Каждый рыцарь – это, по сути, начальник подразделения конных и пеших воинов. По тем же историческим документам, на стороне ливонцев тогда воевала "чудь (старорусское название прибалтийско-финских народов - ред.) без числа". Отсюда можно сделать вывод, что нам противостояло 15-тысячное войско, и его потери были очень серьезными», - подчеркнул историк.

Научный руководитель РВИО отметил, что тактические приемы и принципы ведения боя, которыми руководствовался Александр Невский (организация разведки, умение предугадать действия врага, окружение с флангов с задействованием резервных частей), достойны подражания и актуальны даже применительно к современным сухопутным сражениям.

«Все это остается константами сухопутных сражений и в наши дни, они непреходящи – смелость, решительность, напор, предвидение действий врага и работа разведки. Я бы посоветовал всем слушателям Военного академии Генштаба ВС РФ изучать опыт Александра Невского – он непреходящий», - сказал Мягков.

По мнению историка, военная победа Невского сыграла решающую роль для всего последующего развития русской цивилизации, которая могла быть ассимилирована с западной в случае принятия католической веры, к чему ее пытались принудить рыцари-крестоносцы.

«Если бы не Александр Невский и проводимая им политика, то России, какой мы ее знаем сейчас, просто бы не существовало. Если бы нас Западная Европа тогда "переформатировала", перекрестив в католичество, мы бы сейчас не были единым народом», - сказал он.

К другим заслугам Невского Мягков отнес поиск компромиссов в отношениях с Золотой Ордой, поспособствовавший сохранению православной веры и идентичности.

«При нем удалось добиться того, чтобы русскую землю не терзали, а просто собирали бы дань как налог. Пойти на договор с Ордой – это трудный выбор, но какой альтернатива была тогда у Руси? Александр Невский понимал, что воевать с Золотой Ордой тогда было невозможно, он сам был в ее тогдашней столице монгольской империи Каракоруме - видел, какая огромная военная сила и территория у татаро-монголов, и решил сделать этот выбор», - подчеркнул Михаила Мягков.