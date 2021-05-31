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Общество

Выявлять участие детей в деструктивных сообществах в интернете начнут в Псковской области

31.05.2021 15:06|ПсковКомментариев: 0

Выявлять участие детей в деструктивных сообществах в интернете начнут в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

В канун Международного дня защиты детей губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с уполномоченным по правам ребенка в регионе Наталией Соколовой. Особое внимание на рабочей встрече было приковано к детям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Детский омбудсмен отметила, что в последнее время для этих ребят проводят специализированные смены в лагерях, организуют спортивные мероприятия, но тем не менее, по ее мнению, не хватает системного подхода.

Глава региона подчеркнул, что это направление уже проработано, на базе управления общественных проектов и молодежной политики администрации области создадут подведомственную организацию, которая возьмет на себя организацию работы по профилактике деструктивного поведения детей и молодежи. Эта организация будет вести мониторинг сети интернет на предмет нахождения деструктивного контента и выявлять участие в нем несовершеннолетних детей с целью снижения влияния на них такого контента. Также будет организована работа по оказанию психологической помощи в случае обращения родителей детей, вовлеченных в социально опасные сообщества. Наталия Соколова заявила о готовности включиться в работу для оказания возможной поддержки.

На встрече также уделили внимание анализу деятельности омбудсмена в прошлом году по соблюдению и защите прав, свобод и законных интересов детей. Наталия Соколова проинформировала, что, учитывая эпидемиологическую ситуацию, работу с гражданами по большей части перевели в онлайн-формат. Чаще всего жителей региона беспокоили вопросы безопасности несовершеннолетних. Доля таких обращений — около 40% от общего числа. Это различные кризисные ситуации, в том числе и те, когда в адрес ребенка идут угрозы или совершаются преступные действия как со стороны взрослых, так и сверстников. Еще часть обращений направлена на защиту прав детей в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты, а также нормализацию отношений, которые регулируются семейным правом.

Во время разговора уполномоченный также представила губернатору проекты, которые реализуются под патронажем омбудсмена, в том числе проект «У детей нет крыльев», который направлен на предупреждение выпадения детей из окон многоквартирных домов. С 1 июня регион присоединится и к общероссийской акции «Безопасность детства», в рамках нее совместно с органами системы профилактики ведется мониторинг объектов, которые несут в себе потенциальную угрозу для детей — детские площадки, подвалы, заброшенные здания. Только летом прошлого года в части соблюдения безопасности проверили около 3,6 тысячи объектов и еще более 2,6 тысячи зимой. «Вместе с правоохранительными органами и Советом отцов закрывали люки, забивали окна в полуразрушенных зданиях, ограждали маркировочной лентой. И в этом году работу продолжим», — заверила она.

Наталия Соколова поблагодарила губернатора за поддержку в создании Детского общественного совета и Псковского детского форума. Она заметила, что в районах очень активные ребята, много интересных идей и проектов, в районах формируются команды, которые направлены на развитие в школах детского самоуправления.

Глава региона положительно оценил усилия детского омбудсмена в части защиты материнства и детства в Псковской области. В рамках встречи губернатор обсудил с Наталией Соколовой и наиболее острые направления, которые еще требуют внимания со стороны властей. Одна из тем — необходимость подготовки специалистов для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья: тренеров адаптивного спорта, кризисных и клинических психологов и других. Кроме того, были озвучены предложения по организации летнего отдыха и оздоровления для данной детской категории. Глава региона предложил представить наработки, которые в дальнейшем будут изучены профильными специалистами.

Наталья Соколова обозначила сложности, с которыми сталкиваются семьи с детьми, проживающие в Псковском районе, при оформлении ребят в новые школы города, которые функционируют или будут построены по близости. Глава региона отметил, что для решения этого вопроса должны быть продуманы и заключены соответствующие соглашения между городом и районом. «Если мы школу, детские сады даем возможность построить в городе, нужно, чтобы возможность ходить туда была и у тех, кто живет рядом. Пусть даже это и Псковский район. Это разумно», — заметил Михаил Ведерников.

Участники встречи также рассмотрели возможности для организации помощи многодетным семьям и реализацию мер социальной поддержки граждан. В завершение Наталия Соколова пригласила губернатора на смену лидеров, которая в августе на базе лагеря «Стремительный» соберет наиболее активных школьников региона.

Теги: #Псковская область #уполномоченный по правам ребенка #интернет
Источник: Псковская Лента Новостей
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