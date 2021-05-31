Общество

В Псковской области наградили победителей конкурса «Полицейский дядя Степа»

Сегодня, 31 мая, в преддверии Дня защиты детей временно исполняющий обязанности начальника УМВД России по Псковской области Александр Никульников поздравил победителей регионального этапа Всероссийского конкурса детского творчества «Полицейский Дядя Степа». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД по региону, участников наградили дипломами и памятными призами, а также руководитель ведомства выразил слова благодарности и вручил почетные грамоты родителям участников за достойное воспитание детей.

«Полицейский дядя Степа» проходит в России ежегодно – с 2013 года. К участию в конкурсе принимались любые поделки детей от 6 до 14 лет на полицейскую тематику. Традиционно в жюри - полицейские и представители Общественного совета при УМВД России по Псковской области.

Напомним, что от Псковской области на Всероссийский конкурс заявлена работа Константина Афанасьева, который из пластилина и картона соорудил поделку «Полицейский – кинолог». Работу юного жителя поселка Дедовичи можно поддержать, проголосовав за нее на странице конкурса «Полицейский Дядя Степа – 2021».

Также сегодня дипломы, почетные грамоты и нагрудные знаки МВД России получили победители литературного конкурса «Доброе слово» и фотоконкурса «Открытый взгляд».