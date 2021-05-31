Общество

Россиян ждет единственная короткая рабочая неделя за лето

Третья неделя июня будет единственной короткой рабочей неделей за лето. Она связана с празднованием Дня России 12 июня, пишет РИА Новости.

Поскольку праздник выпадает на субботу, выходной переносится на понедельник, 14 июня.

Предыдущие длинные нерабочие дни были у россиян в мае. Тогда президент Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 4 по 7 мая 2021 года. Свое решение глава государства принял в целях сохранения тенденции сокращения распространения новой коронавирусной инфекции и укрепления здоровья граждан. Нерабочие дни связали между собой майские праздники с 1 по 3 и с 8 по 10 числа.