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Общество

Показ спектакля-кабаре в Псковском драмтеатре согласуют с Роспотребнадзором

04.06.2021 12:52|ПсковКомментариев: 0

Показ спектакля-кабаре Дмитрия Месхиева «Постой, паровоз!» в Псковском драмтеатре будет согласован с Роспотребнадзором. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил на пресс-конференции 4 июня художественный руководитель Псковского драмтеатра, заслуженный деятель искусств России Дмитрий Месхиев.

Напомним, спектакль запланирован на 10 июня в помещении буфета, ставит его Дмитрий Месхиев. «Мы должны согласовать его с Роспотребнадзором, потому что по указу губернатора мероприятия в точках общепита запрещены. Если ведомство посчитает, что буфет — это точка общепита, мы будем вынуждены спектакль отменить. Но, я надеюсь, что Роспотребнадзор согласует его», - пояснил Дмитрий Месхиев.

«Я не вижу разницы, когда люди сидят с 50-процентной рассадкой в зале или в буфете», - добавил он.

Спектакль-кабаре «Постой, паровоз!» Дмитрий Месхиев замыслил как оду русской интеллигенции. «Многие великие писатели волею судьбы отбывали заключение, особенно в сталинский режим. Многие писали там стихи, и они переложены на песни. До сих пор народ считает, что это лагерные народные песни, а это произведения серьезных литераторов», - уточнил худрук театра.

В постановке прозвучат стихи, истории, воспоминания про этих людей. «Но главное- это песня. Мы сознательно сделали спектакль почти весь в женском исполнении. Это совершенно правильная интерпретация в нынешнее время, - уверен Дмитрий Месхиев. - Мы попытались по-новому подойти к этим произведениям, к тюремному романсу, соединили его с классикой, популярной песней, меняли мотивы, а как это будет дальше, решать зрителям. Полгода работали и это оказалось непростой задачей».

Добавим, что спектакль «Постой, паровоз!» пройдет в обновленном буфете. Дмитрий Месхиев продемонстрировал журналистам, как он теперь выглядит: сделан буфет наподобие ресторана псковской гостиницы «Лондон». Здесь установлены новые столики и стулья, красивые диваны с бархатной обивкой, массивный шкаф. Важный элемент — угловая сцена с музыкальными инструментами.

Теги: #Роспотребнадзор #Псковский театр драмы #спектакль
Источник: Псковская Лента Новостей
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