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Михаил Ведерников о повышении темпов вакцинации от COVID-19: Поощрения лучше наказаний

04.06.2021 18:23|ПсковКомментариев: 1

Делегация Псковской области во главе с губернатором Михаилом Ведерниковым принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме. Накануне, 3 июня, регион подписал несколько важных соглашений. В промежутках между переговорами Михаил Ведерников дал интервью корреспонденту радио «Эхо Москвы» Маргарите Ставнийчук. В кулуарах экономического форума они пообщались на тему коронавируса.

- Михаил Юрьевич, главный вопрос, который беспокоит радиослушателей, - ситуация с коронавирусом. Что в этом плане происходит в Псковской области?

- На экономическом форуме, конечно, вопросы другие должны интересовать, но тема действительно серьезная и она сказалась на всех сферах деятельности, в том числе на экономике региона. Год у нас был достаточно сложный, и связано это с тем, что у нас в регионе много проблем в медицине. Наверное, наш регион - один из самых проблемных в этой части. Дефицит медицинских кадров — 57%, и на момент начала пандемии у нас было в наличии всего 170 коек для пациентов с коронавирусом.

- То есть область была не готова.

- Область была не готова, хотя еще 1 марта прошлого года, когда президент прилетал к нам в регион, я ему доложил о том, что у нас есть проблемы с инфекционной службой, попросил помочь и он нас в этом вопросе поддержал. Мы планово работали с правительством.

- Каким образом?

- Мы просили профинансировать строительство новой инфекционной областной больницы, а потом увидели, как Минобороны активно включилось в строительство новых многофункциональных медцентров в РФ и попросили президента пойти тем же путем. И сделали абсолютно правильно. Всего за 72 дня в Псковской области были построены новые медцентры — это своего рода «космические корабли» на территории Псковской области с новейшим медоборудованием, широчайшими возможностями и, конечно, нам это очень сильно помогло.

Значительную помощь нам оказывал и президент. Когда у нас была сложная ситуация, помог и мэр Москвы Сергей Собянин. Он дважды направлял к нам медицинские бригады из Москвы, а также несколько фур с медикаментами и средствами индивидуальной защиты. Общими усилиями мы с пандемией справились.

- Кстати, вы сказали, что не хватало медиков. А сейчас вы откуда их взяли дополнительно?

- У нас дефицит все равно остался, но мы мобилизовали тех медиков, которые есть у нас, создали привлекательные условия. В новую инфекционную больницу, на нового руководителя и новое оборудование приезжают коллеги не только из других регионов России (Москвы, Петербурга), но и из Республики Беларусь.

- Какова у вас ситуация с коронавирусом на данный момент?

- У нас в среднем фиксируется от 35 до 50 случаев коронавируса в сутки. Псковская область где-то в десятке - двадцатке регионов с наиболее высоким уровнем заболеваемости, но мы не переживаем. Для нас это абсолютно управляемая ситуация, просто надо принимать во внимание тот факт, что в майские праздники при численности населения региона в 624 тысячи человек в Пскове было 100 тысяч туристов, а в целом в регионе находилось 1,8 млн человек.

- А был на майских праздниках какой-то пик заболеваемости?

- Нет, мы все просчитали, спрогнозировали и отработали с населением. Псковичи молодцы, ответственно отнеслись к этому и у нас не то что скачка не было, а даже серьезного колебания вверх не появилось (хотя мы это прогнозировали), и это дало возможность впоследствии скорректировать ограничительные меры. Допустим, сейчас сезон свадеб. И, конечно, обидно невестам на главном событии своей жизни расписываться и фотографироваться в маске...

- То есть теперь можно ходить без маски?

- Жениху и невесте можно без маски. Также у нас была разрешена 50-процентная загрузка театра, филармонии и концертных залов, а мы скорректировали схему рассадки с точки зрения здравого смысла. Например, если мы пришли на спектакль всей семьей, зачем нам рассаживаться через два кресла, если мы все время друг с другом общаемся? Филармонии такое правило дает возможность более рентабельно работать, потому что она, конечно, пострадала из-за коронавируса.

- Вы говорили, что прогнозировали подъем заболеваемости на майских праздниках. На основе каких данных?

- Мы кое-что в этом уже понимаем, потому что больше года боремся с коронавирусом.

- То есть можно сказать, что Псковская область готова к другим пандемиям, наработав опыт?

- Я бы так не говорил, но определенный опыт у нас уже есть. Мы с самого начала боролись с пандемией в абсолютно открытом режиме.

Оперативные региональный штаб проходил в режиме онлайн, то есть любой житель региона мог получить объективную информацию, понять логику принятия тех или иных решений и логику введения или снятия тех или иных ограничений. Кстати, это дало хороший результат. У нас практически не было иных интерпретаций наших решений и мемов, как, допустим, с вакцинацией. Сегодня многие понимают: жить мы сможем, когда сформируем коллективный иммунитет, а он формируется в двух случаях — либо когда болеют (но это не лучший вариант), либо когда вакцинируются. Я сам переболел и могу сказать, что это крайне неприятно.

- Давайте тогда поподробнее про вакцинацию поговорим, про формирование коллективного иммунитета. В стране очень низкие темпы вакцинации. Как с этим в Псковской области?

- Мы тоже долго разгонялись, люди шли на прививку неохотно, особенно пожилые люди настороженно относились, ждали вторую или третью вакцину — более безопасную, как им казалось. Сейчас у нас в свободном доступе есть три вакцины на выбор. Мы работали, объясняли, и в принципе сейчас у нас 55% от всех привитых — это люди старше 60 лет. Особенно заботятся о себе и идут прививаться люди, у которых есть какие-то патологии, не препятствующие вакцинации. Мы постарались сделать вакцинацию максимально доступной. В торговых центрах открыты прививочные пункты, которые можно посетить в любое удобное время, если не хочется идти в поликлинику.

- Как в Москве и Московской области.

- Ну у вас еще и мороженое дают.

- Да, а вы продумывали какие-то меры, чтобы активизировать людей?

- Да, буквально на последнем оперштабе мы приняли решение всем сотрудникам администрации области, подведомственных учреждений и всем муниципальным служащим в обязательном порядке давать два выходных — и во время первой прививки, и во время второй.

- Как вам кажется, это поощрение лучше сработает, чем штрафы?

- Конечно, надо убеждать людей. Палкой многого не добьешься. Надо рассказывать, показывать на конкретных примерах, что вакцина - это действенно и безопасно. На самом деле цифры привитых российскими вакцинами по всему миру говорят сами за себя. Президент сделал нашу прививку, много моих знакомых - и спокойно себя чувствуют. С другой стороны, конечно, нужно показывать, что люди могут уйти из жизни, даже переболев коронавирусом в легкой форме. Он поражает мягкие ткани и может вызвать обострение других имеющихся у человека заболеваний. Поэтому лучше привиться. Если б я не переболел в конце года, то обязательно сделал бы прививку. Я ежемесячно проверяю у себя антитела, и, как только они снизятся до критического уровня, обязательно сделаю прививку.

- Есть ли у вас какой-то план по вакцинации?

- Конечно, у нас, как и у любого другого региона, есть план. Мы движемся по нему, находимся в «зеленой зоне». На сегодня у нас уже более 60 тысяч человек получили первую прививку и порядка 45 тысяч - вторую. Никаких проблем с вакциной нет, она есть в достаточном количестве, в нескольких видах. Мы в том числе и выездные пункты вакцинации открываем, в том числе в труднодоступных населенных пунктах. Поэтому рассчитываю, что вместе со страной мы привьемся в обозначенные сроки, получим коллективный иммунитет и, наконец-то, снимем маски, которые так всем надоели.

Теги: #здоровье #радио #пмэф #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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