Общество

Россия оказалась в полной зависимости от яиц для вакцин

Сейчас Россия находится в полной зависимости от импорта специальных яиц для вакцин, они нужны, в том числе и для производства препарата от COVID-19. Об этом РБК рассказал глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

Он уточнил, что для производства нужны специальные яйца — без патогенной микрофлоры — но таких фабрик в стране нет. «Яйцо, которое используется для производства вакцин, все импортное», — посетовал он. «В целом для страны не иметь свое производство яиц, свободных от патогенной микрофлоры — это неправильно. Это стратегический вопрос», — добавил Данкверт.

Специальные яйца необходимы не только для создания вакцин от коронавируса, но и для других медицинских препаратов. Например, при создании вакцины от гриппа яйца выступают в роли естественного инкубатора.

Как отмечает «Лента.ру», для производства большинства противогриппозных вакцин используются 9-12-дневные оплодотворенные куриные яйца. Вакцинный вирус вводится в тысячи яиц, которые затем инкубируются в течение 2-3 дней для размножения вируса. После этого собирается яичный белок, который к этому времени уже содержит миллионы вакцинных вирусов, и из яичного белка выделяется вирус.