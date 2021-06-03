Общество

Александр Козловский запустил челлендж «Читаем Пушкина!»

Депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский запустил челлендж «Читаем Пушкина!» Соответствующий видеоролик он разместил в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте».

На видеоролике парламентарий читает отрывок из романа «Евгений Онегин» и передает эстафету жителям региона.

«Дорогие друзья! В рамках Дня Пушкинской поэзии в России запускаю акцию «Читаем Пушкина!» Читайте свои любимые произведения Александра Сергеевича, записывайте видео, выкладывайте в соцсети и передавайте эстафету друзьям», – сказал Александр Козловский и пожелал всем удачи.