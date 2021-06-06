Общество

Житель Гдова рассчитался с долгами после запрета на выезд за границу

Житель Гдова окончательно рассчитался с долгами, погасив остаток задолженности в размере 183 тысяч рублей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФССП России по Псковской области, причиной стало вынесенное постановление об ограничении выезда за границу.

Сводное исполнительное производство находилось в отделении судебных приставов Гдовского района. Долги мужчины образовались из-за неуплаты им кредитных платежей.

Судебные приставы направили запросы во все регистрирующие органы. В итоге они установили место работы мужчины, с которого на протяжении года удерживалась часть заработной платы в счет долга. Еще одной мерой судебного пристава стало вынесение постановления о временном ограничении должника в праве выезда за пределы Российской Федерации. Это и послужило стимулом к выплате долга. Узнав о том, что любые поездки окажутся невозможными, должник одним разом оплатил остаток задолженности в размере 183 тысяч рублей.

Таким образом, весь долг по сводному исполнительному производству оплачен в полном объеме.