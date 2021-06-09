Общество

Исполнять обязанности главы администрации Великих Лук будет Светлана Степанова

Исполняющим обязанности главы администрации Великих Лук назначена Светлана Степанова. Это решение принято на заседании городской Думы 9 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фото: администрация города Великие Луки

Светлана Степанова будет исполнять обязанности сити-менеджера до назначения на должность нового главы администрации города в соответствии с положением о порядке проведения конкурса на замещение должности, утвержденным решением Великолукской городской Думы от 24.12.2008 года №114.

Настоящее решение вступает в силу сразу после подписания решения.

Напомним, ранее сообщалось, что глава администрации Великих Лук Любовь Романова написала заявление об увольнении по собственному желанию.