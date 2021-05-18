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Общество

На организацию медпомощи и недостаточный норматив на ремонт дорог пожаловались дновцы депутатам

19.05.2021 18:58|ПсковКомментариев: 0

Проблему взаимоотношений двух филиалов одной межрайонной больницы подняли на встрече с депутатом Госдумы Александром Козловским, спикером регионального парламента Александром Котовым и депутатом областного Собрания Геннадием Григорьевым представители дновского актива. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Врачи-специалисты, по словам дновцев, едут работать в «головную» Порховскую больницу, но не в Дно. Местный филиал остро нуждается в кадрах, районные власти сами приступили к работе по привлечению кадров и заранее опасаются, что «катастрофически нужного терапевта» переманят в Порхов. При этом жители жалуются на неудобный график приема и не очень приветливое отношение к дновцам в Порхове, куда неизбежно приходится ездить для прохождения диспансеризации, медкомиссии и просто на обследование. У жителей сельской местности свои жалобы – оповещение о режиме работы мобильного ФАПа проходит в день выезда, не все успевают спланировать поход к врачу.

Спикер областного Собрания Александр Котов отметил, что схожие жалобы на работу больницы поступали к нему от жителей его округа, где Плюсская больница стала филиалом Стругокрасненской, особенно на первых порах организации медобслуживания в новом режиме. По мнению спикера, часть проблем можно снять, обеспечив выездной прием врачей-специалистов: в одни дни доктора могли бы работать в Порхове, в другие – в Дно. Больница межрайонная, и деление пациентов на своих и чужих недопустимо.

«Организация выездного приема в условиях кадрового дефицита – самое оптимальное решение. Деления и соревнования быть не должно. Уверен, многое зависит от руководителя медучреждения и от подхода к организации медпомощи», - уточнил Александр Котов.

Депутат Госдумы Александр Козловский предложил спикеру областного Собрания организовать в Дно совместную встречу с участием врачей, руководства больницы, комитета по здравоохранению и представителей общественности. Такой разговор, по мнению депутатов, мог бы разрешить назревший конфликт.

Глава Выскодской волости Елена Гуляева обратила внимание на порядок распределения финансовой поддержки для ТОСов. Поселение не первый год участвует в конкурсе, есть успешные реализованные проекты. В 2021 году волость подготовила 24 заявки, 14 из них нашли поддержку. Елена Гуляева предложила часть общей суммы, предусмотренной в бюджете на поддержку общественных инициатив, закрепить за небольшими проектами маленьких населенных пунктов. По словам главы поселения, деревне, где проживает 9 человек, трудно тягаться с большими сёлами.

«Один из критериев оценки – количество благополучателей. Я подаю проект, но получаю отказы. Населенных пункты менее 30 человек тоже должны жить, иметь дорогу и свет. Может быть, сделать деление?» - обратилась глава Выскодской волости к Александру Козловскому, члену правления Общенациональной ассоциации ТОС.

Александр Козловский согласился, что подходы к распределению средств могут быть разными, но даже в существующих условиях 14 утвержденных заявок из 24 – очень хороший результат, которому могут позавидовать многие. «Только, пожалуйста, помните: ТОС – не единственный способ решения местных проблем. Они не заменят работу органов местной власти. Активные граждане помогают, но не подменяют работу администраций», - отметил депутат Госдумы и пообещал оказать возможную консультационную поддержку при подготовке проектов.

Александр Котов напомнил, что финансирование ТОСов с каждым годом увеличивается при активной поддержке губернатора Михаила Ведерникова. «С предложением предусмотреть в бюджете большую сумму выступила председатель Ассоциации «Совет местного самоуправления», глава Красногородского района Валентина Понизовская, и у депутатов областного Собрания не было сомнений, стоит ли поддерживать просьбу. В этом году на эти цели в бюджете предусмотрено 20 млн рублей», - напомнил Александр Котов.

Елена Гуляева также обратила внимание на недостаточность средств в бюджетах поселений на содержание и ремонт дорог и привела конкретный пример, где ремонт 600-метрового участка равняется всей сумме, за счет которой нужно весь год поддерживать немалое количество дорог волости.

«Нормативы на содержание дорог местного значения, действительно, очень низкие. И мы не раз обращались к этому вопросу на этапе формирования бюджета. Очевидно, что предусмотренного увеличения не хватает даже на содержание, - согласился Александр Котов. - В Дорожном фонде области сейчас средств немало, и хотя региональные дороги требуют несоразмеримо больших вложений, чем местные, о них нельзя забывать. Надо увеличивать норматив. Этот вопрос мы обязательно поднимем на ближайшей встрече фракции "Единой России" с губернатором».

Жители Дновского района также подняли вопрос недостаточных технических возможностях маленьких школ искусств в областных конкурсах – здесь, как и с ТОСами, целесообразно деление на номинации, чтобы исключить конкуренцию с Кванториумами и колледжами. Представители школы №1 обратили внимание на отсутствие пришкольного стадиона, а сотрудники районной библиотеки на печное отопление в здании, где расположено учреждение.

Геннадий Григорьев отметил, что Дновский район в пример многим муниципалитетам активно участвует в большом количестве конкурсов на получение грантов. «В этом большая заслуга районной администрации и глав волостей», - уверен депутат областного Собрания. Так, например, часть проблем библиотеки может уйти, если заявка района будет одобрена рамках реализации нацпроекта «Культура». Руководство библиотечной системы уже дважды подавало свои предложения, и сейчас ждет ответ.

После встречи с районным активом депутаты продолжили обсуждение проблем муниципалитета с представителями подразделений железной дороги. Сотрудники предприятия обратили внимание на недостаточное количество спортивных объектов, на кадровую проблему в системе здравоохранения и на качество дорог.

Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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