Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, как не прогадать с выбором мороженого

При выборе мороженого Роспотребнадзор рекомендует обратить внимание этикетку, вес, стабилизаторы, внешний вид, текстуру и форму продукта. Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Псковской области.

При изучении этикетки специалисты рекомендуют ознакомиться с названием продукта: мороженое с добавлением растительных жиров должно обозначаться производителем как «мороженое растительно-сливочное» или «мороженое с растительным жиром». В зависимости от массовой доли молочного жира, входящего в состав продукта, выделяют следующие виды мороженого:

молочное – не более 7,5% молочного жира;

сливочное – 8-11,5% молочного жира;

пломбир – не менее 12% молочного жира;

кисломолочное – не более 7,5% молочного жира;

с заменителем молочного жира (смеси молочного и растительного жиров) – не более 12% м. д. молочного жира.

«Вес порции должен быть указан в граммах, ведь сведения об объеме в миллилитрах не отражают фактическую массу мороженого», - пояснили в Роспотребнадзоре.

По словам специалистов, стабилизаторы предусмотрены технологией производства мороженого, они позволяют продукту сохранять форму. При производстве допускаются следующие натуральные стабилизаторы и загустители: камедь рожкового дерева (Е410), гуаровая камедь (Е412), ксантановая камедь (Е415), камедь тары (Е417), пектин (Е440), желатин, альгинат натрия (Е401) и некоторые другие, уточнили в ведомстве.

Кроме того, качественное мороженое должно быть равномерно окрашено. «Оттенки белого» зависят от процента жирности: чем он выше, тем «желтее» цвет. «Если вы заметили, что мороженое с какой-либо добавкой неоднородного цвета, это может означать, что на производстве массу плохо перемешали с натуральной добавкой или красителем. Исключение составляют виды мороженого с послойным внесением нескольких натуральных красителей, создающих заданный производителем рисунок», - рассказали эксперты.

По текстуре и форме мороженое делится на два вида по способу производства: мягкое и закаленное. Закаленное мороженое производят из смеси, которую затем фрезеруют, расфасовывают и подвергают шоковой заморозке (закаливанию) до температуры ниже -18°С, после температуру мороженого на таком уровне поддерживают при хранении, транспортировке и реализации. Мягкое мороженое не проходит стадию закаливания, поэтому оно имеет меньший срок хранения.

«Важно: вынутое из морозильной камеры мороженое должно откалываться, а не размазываться», - обратили внимание специалисты.

Кроме того, они отметили, что мороженое должно сохранять свою первоначальную форму, деформация указывает на то, что был нарушен режим хранения. «Если мороженое подвергалось разморозке и повторно замораживалось, это негативно скажется не только на вкусовых качествах продукта, но и на его безопасности. Первый признак повторного замораживания – это ощущение "песка", вызванное мелкими кристалликами льда, образующимися при повышении температуры хранения до 12°-13°С. Именно при этой температуре начинаются и процессы микробиологической порчи продукта, что может вызвать расстройство кишечника», - пояснили в Роспотребнадзоре.

Жителям региона порекомендовали всегда обращать внимание на срок годности, а также на то, что на упаковке мороженого должны быть указаны: состав, производитель и его адрес, дата производства, срок и температура хранения.