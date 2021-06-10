Общество

Проект обустройства парка на Соколихе проработают до конца года

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочее совещание по вопросам создания общественного пространства вокруг памятника Александру Невскому на Соколихе, а также реконструкции самого монумента. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Глава региона проконтролировал исполнение поручений, направленных на выполнение первоочередных задач. Руководитель комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов рассказал, что нулевой этап приведения в порядок территории у монумента на Соколихе проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Из запланированных работ — приведение в нормативное состояние парковки, верхней площадки, восстановление подсветки памятника, установка туалета.

После проведения публичных слушаний и внесения в проект изменений, если они будут, муниципалитет объявит конкурс на разработку проектно-сметной документации, отметила на совещании глава Псковского района Наталья Федорова. Губернатор в свою очередь поручил руководителю управления общественных проектов и молодежной политики Наталье Плявинской оперативно отработать все актуальные вопросы с общественниками, чтобы приступить к следующим шагам в реализации проекта.

«Оперативно запускаем работу, нужно все разночтения устранить. Презентуйте перед муниципальными депутатами, показывайте экспертам и запускайте общественные слушания. Тогда мы сэкономим время. Если мы до конца года все сделаем, то больше шансов, что в начале следующего года получим финансирование и сможем приступить к работам», — подчеркнул глава региона.

О работе по сохранению монумента на Соколихе рассказал председатель комитета по сохранению объектов культурного наследия Вадим Нэдик. Он подчеркнул, что в настоящее время разработан комплексный план. В него вошли противоаварийные и первоочередные работы на сумму в 1,3 млн рублей. Мероприятия будут осуществлены на средства, предусмотренные на эти цели в региональном бюджете текущего года. Всего на полное приведение памятника в порядок необходимо от 8 до 12 млн рублей.

Михаил Ведерников поручил организовать первоочередные работы в ближайшее время, при необходимости содействие для приведения монумента в порядок будет оказано из резервного фонда администрации Псковской области.