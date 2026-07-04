В СФ предупредили о мошенничестве с якобы подключенными платными подписками

Злоумышленники придумали очередную схему обмана: теперь они рассылают сообщения от имени мобильного оператора якобы о подключении платной подписки, а затем предлагают отключить ее по телефону, назвав код из СМС. Об этом сообщил зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин.

Сенатор отметил, что «никто не любит внезапные платные подписки», поэтому сообщение о том, что оператор якобы подключил новую услугу, вызывает «неоднозначную эмоцию»: человек ее не заказывал, платить не хочет и пытается как можно быстрее разобраться.

«На этом и строится мошенническая схема. Сначала приходит СМС как будто от вашего оператора связи, в котором сообщается о "подключении платной услуги". Через несколько минут - еще одно сообщение: "Если хотите отказаться, позвоните по указанному номеру". Человек, как правило, решает позвонить. Ему отвечает спокойный и вежливый "оператор". Он подтверждает, что услуга действительно подключена, но отказаться от нее можно прямо сейчас. Нужно только назвать код, который придет в СМС», - сказал сенатор.

По словам сенатора, человек «уверен, что подтверждает отключение ненужной услуги». «На самом деле код может относиться совсем к другому действию: входу в личный кабинет, восстановлению доступа, изменению настроек или подключению нового устройства», - сказал Шейкин.

Важно помнить, что код из СМС нельзя сообщать ни оператору, ни банку, ни службе поддержки, ни человеку, который уверяет, что «помогает решить проблему», напомнил парламентарий. Такой код, отметил он, предназначен только для владельца аккаунта и подтверждает действие от его имени, пишет ТАСС. «Если пришло сообщение о платной услуге, не нужно звонить по номеру из СМС. Проверять информацию лучше через официальное приложение оператора, личный кабинет или номер поддержки, указанный на сайте компании», - заключил сенатор.