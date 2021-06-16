Общество

Популярные тиктокеры покажут Великие Луки и Дно на большом экране

Популярные блогеры и тиктокеры покажут фильм о путешествиях по городам России «Блогеры и дороги». Трейлер к фильму опубликовала Анастасия Ивлеева на своем канале в YouTube.

Зрители смогут увидеть на больших экранах города Великие Луки и Дно, которые ранее посетили звездные гости - в компании ведущей Анастасии Ивлеевой в Псковскую область приехали видеоблогер, рэп-исполнитель Эльдар Джарахов; тиктокер, рэп-исполнитель и музыкант Даня Милохин и видеоблогер, певица, ведущая Юлия Гаврилина.

Напомним, в Дно блогеры побывали во время майских праздников. Там они пообщались с местной молодежью и осмотрели достопримечательности.

Жителям Великих Лук тиктокеры запомнились необычным посещением свадебного салона.