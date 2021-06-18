Общество

Псковичам рекомендуют не выходить на улицу с 11.00 до 16.00

Жителям Псковской области рекомендуют не выходить на улицу в самое жаркое время суток – с 11.00 до 16.00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ГУ МЧС России по Псковской области.

При нахождении на улице следует избегать прямых солнечных лучей и стараться находиться в тени. «Избегайте физических нагрузок, носите легкую и свободную одежду из натуральных тканей, широкополую шляпу или кепку и солнцезащитные очки. Помните о необходимости употребления достаточного количества жидкости, регулярно пейте воду, но избегайте сладких и газированных напитков», - рекомендовали в ведомстве.

Также жителей региона призвали никогда не оставлять детей и животных в припаркованных транспортных средствах даже на непродолжительное время. «Прежде чем садиться в машину, стоявшую на солнце, отройте все окна и двери и при возможности включите кондиционер», - отметили в пресс-службе.

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«Не забывайте о том, что жара может осложнить и пожароопасную ситуацию. В жаркую погоду не рекомендуется разводить открытый огонь на приусадебных участках и в лесах. Поэтому строго соблюдайте правила пожарной безопасности», - подчеркнули в ведомстве.

В доме в течение дня рекомендуется держать закрытыми окна (ставни и шторы), особенно если они выходят на солнечную сторону. Ночью, когда температура воздуха на улице ниже, чем в помещении, окна можно держать открытыми, если это безопасно.

«При наличии кондиционера, не забудьте закрыть окна и двери. Использование кондиционера снижает риск перегрева», - отметили в ведомстве.

Следует не допускать перегрева тела, пить достаточно жидкости. «Принимайте прохладный душ или ванну, можно также делать холодные компрессы или обертывания, использовать мокрые холодные полотенца, обтирать тело прохладной водой, делать прохладные ванночки для ног», - добавили в пресс-службе.

При возникновении чрезвычайных происшествий следует звонить по телефонам 101 или 112.