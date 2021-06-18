Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Ужин на свежем воздухе
«Зенча» идем на завод
БОПЭТ цифры и факты
Модно и практично
юность в сапогах
конкурс - застройка Четырех углов
Есть к чему стремиться
чем занять ребенка летом
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Общество 18.06.2021 10:236 В Псковской области увеличивается число заболевших коронавирусом в сутки 19.06.2021 12:220 Губернатор поблагодарил депутатов областного Собрания VI созыва за совместную работу 19.06.2021 12:001 35-градусная жара ожидается в Псковской области 20 июня 19.06.2021 11:340 Число смертей от коронавируса в Псковской области возросло до 442 19.06.2021 11:252 Псковичам рекомендуют не выходить на улицу с 11.00 до 16.00 19.06.2021 09:003 Эксперт: Вакцинация «Спутником V» не грозит бесплодием
 
 
 
Самое популярное 13.06.2021 11:205 Новый очаг коронавируса выявлен в Псковской области 16.06.2021 13:232 Псковского предпринимателя похитили ради выкупа 12.06.2021 20:261 Фотофакт: В Пскове разрушили мост через Милевку 15.06.2021 15:512 Аномальная жара ожидается в Псковской области 17.06.2021 14:144 Новый очаг коронавируса зафиксирован в Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Псковичам рекомендуют не выходить на улицу с 11.00 до 16.00

19.06.2021 11:25|ПсковКомментариев: 2

Жителям Псковской области рекомендуют не выходить на улицу в самое жаркое время суток – с 11.00 до 16.00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ГУ МЧС России по Псковской области.

При нахождении на улице следует избегать прямых солнечных лучей и стараться находиться в тени. «Избегайте физических нагрузок, носите легкую и свободную одежду из натуральных тканей, широкополую шляпу или кепку и солнцезащитные очки. Помните о необходимости употребления достаточного количества жидкости, регулярно пейте воду, но избегайте сладких и газированных напитков», - рекомендовали в ведомстве.

Также жителей региона призвали никогда не оставлять детей и животных в припаркованных транспортных средствах даже на непродолжительное время. «Прежде чем садиться в машину, стоявшую на солнце, отройте все окна и двери и при возможности включите кондиционер», - отметили в пресс-службе.

«Не забывайте о том, что жара может осложнить и пожароопасную ситуацию. В жаркую погоду не рекомендуется разводить открытый огонь на приусадебных участках и в лесах. Поэтому строго соблюдайте правила пожарной безопасности», - подчеркнули в ведомстве.

В доме в течение дня рекомендуется держать закрытыми окна (ставни и шторы), особенно если они выходят на солнечную сторону. Ночью, когда температура воздуха на улице ниже, чем в помещении, окна можно держать открытыми, если это безопасно.

«При наличии кондиционера, не забудьте закрыть окна и двери. Использование кондиционера снижает риск перегрева», - отметили в ведомстве.

Следует не допускать перегрева тела, пить достаточно жидкости. «Принимайте прохладный душ или ванну, можно также делать холодные компрессы или обертывания, использовать мокрые холодные полотенца, обтирать тело прохладной водой, делать прохладные ванночки для ног», - добавили в пресс-службе.

При возникновении чрезвычайных происшествий следует звонить по телефонам 101 или 112.

Теги: #МЧС #безопасность #жара
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 2Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Болеете ли вы за наших на чемпионате Европы по футболу?
В опросе приняло участие 324 человека
19.06.2021, 12:220 Губернатор поблагодарил депутатов областного Собрания VI созыва за совместную работу 19.06.2021, 12:002 35-градусная жара ожидается в Псковской области 20 июня 19.06.2021, 11:340 Число смертей от коронавируса в Псковской области возросло до 442 19.06.2021, 11:252 Псковичам рекомендуют не выходить на улицу с 11.00 до 16.00
19.06.2021, 11:000 Гдович отравился угарным газом в своей квартире 19.06.2021, 10:461 Минтранс предложил верифицировать авиапассажиров по сертификату о вакцинации 19.06.2021, 10:310 Труп женщины обнаружили в пруду в Опочке 19.06.2021, 10:004 Россия возобновит авиасообщение с Турцией с 22 июня
19.06.2021, 09:420 Власти планируют направить средства на ремонт моста в псковской деревне Сидорово 19.06.2021, 09:233 Команда Владимира Жириновского приедет в Псковскую область 21 июня 19.06.2021, 09:003 Эксперт: Вакцинация «Спутником V» не грозит бесплодием 18.06.2021, 23:090 Еще 59 случаев коронавируса зарегистрировано в Псковской области
18.06.2021, 22:570 Матрас загорелся в квартире трехэтажного дома в Гдове 18.06.2021, 21:490 Около 500 тысяч россиян нуждаются в переселении из аварийного жилья 18.06.2021, 21:320 Влюбленный в небо: о воздушных шарах и первых полетах 18.06.2021, 21:110 Житель Пскова осужден за ложное сообщение о готовящемся взрыве
18.06.2021, 20:540 Семейный челлендж по ПДД стартовал в Псковской области 18.06.2021, 20:323 Голикова призвала россиян вакцинироваться при планировании отпуска 18.06.2021, 20:160 Облпотребсоюз и профсоюзы договорились о реализации совместных проектов 18.06.2021, 19:390 13 ТИКов наделены полномочиями окружных избиркомов по выборам в областное Собрание
18.06.2021, 19:240 Накануне Дня памяти и скорби псковичей приглашает на лекцию «Псков. Оккупация» 18.06.2021, 19:100 Движение автомобилей закроют в районе перекрестка Крестовского шоссе и улицы Гатчинской в Пскове 18.06.2021, 18:580 Горе Соколихе присвоен статус особо охраняемой территории 18.06.2021, 18:550 ВТБ победил в двух номинациях конкурса на лучшую банковскую программу для предпринимателей
18.06.2021, 18:465 Псковская область намерена попросить Москву о дополнительной господдержке бизнеса 18.06.2021, 18:350 В Псковской области формируются лидеры экологического направления 18.06.2021, 18:290 Вандалы повредили памятник воздухоплаванию в Великих Луках 18.06.2021, 18:260 Жители региона поддержали идею создания бренда «Великие Луки - столица российского воздухоплавания»
18.06.2021, 18:154 Великолукский бизнесмен Дмитрий Матвеев госпитализирован с коронавирусом 18.06.2021, 18:110 Тополиный пух, мусор и сарай горели на улице Генерала Маргелова в Пскове 18.06.2021, 18:0815 Прививка от Covid-19, когда желания не совпадают с возможностями 18.06.2021, 18:000 Осужденные в Идрицкой колонии получили аттестаты о среднем образовании
18.06.2021, 17:552 Экопространство появится в Пскове по инициативе «Титан-Полимера» 18.06.2021, 17:520 Мастер-класс по воркауту провели для школьников в Пскове 18.06.2021, 17:400 Несколько видов работ проводят на дороге Пушкинские Горы – Локня 18.06.2021, 17:380 Группа ВТБ: льготная ипотека сохранит актуальность в большей части регионов
18.06.2021, 17:350 Великолучанин пришел в полицию с повинной после кражи 18.06.2021, 17:300 Движение автомобилей на улице Алтаева в Пскове не будет перекрываться 19 июня 18.06.2021, 17:210 В Псковской области 36 детей пострадали от укусов клещей за неделю 18.06.2021, 17:100 Концепцию социализации лиц с ментальной инвалидностью утвердили в Псковской области
18.06.2021, 17:010 Мошенники предлагают псковичам сразу получить президентскую выплату на детей 18.06.2021, 16:520 Суд дисквалифицировал руководителя СМУ-13, который не подал заявление о банкротстве 18.06.2021, 16:470 Юного островича осудили за угон «Нивы» 18.06.2021, 16:430 Почти 700 школьников Псковской области сдали ЕГЭ по биологии
18.06.2021, 16:350 Стругокрасненский суд оштрафовал петербуржца за ДТП с пострадавшим 18.06.2021, 16:330 Построить дом на садовом участке за счет маткапитала предлагают псковичам 18.06.2021, 16:330 Опочанин ударил сожительницу в грудь и отправился в колонию 18.06.2021, 16:300 Пскович создал карту распространения борщевика
18.06.2021, 16:260 В Великолукском районе сгорел автомобиль 18.06.2021, 16:240 С незаконной торговлей лекарствами в интернете борется псковская полиция 18.06.2021, 16:230 Псковичи смогут забирать чужие посылки по электронной доверенности 18.06.2021, 16:050 Руководство Великих Лук поблагодарило медиков за каждодневный подвиг
18.06.2021, 15:587 «Акценты» Донецкого: Индийский штамм, страсти по футболу и скафандр для Пересильд 18.06.2021, 15:300 Пропавшую в Великих Луках девочку нашли 18.06.2021, 15:280 РЖД предлагает псковичам летние скидки на билеты 18.06.2021, 15:250 Владимир Путин выступит на съезде «Единой России»
18.06.2021, 15:194 ПЛН-ТВ: Нужно ли ужесточить правила катания на электросамокатах? 18.06.2021, 15:180 «Навигатор в мире профессий» для детей из интернатов презентовали в Пскове 18.06.2021, 15:160 В России назвали сроки проведения голосования на выборах в Госдуму 18.06.2021, 15:121 Фотофакт: Образование с плесенью
18.06.2021, 15:090 Более трети УИКов Псковской области оснастят системой видеонаблюдения к выборам 18.06.2021, 15:070 Это старт диалога - российский политолог о встрече Путина и Байдена 18.06.2021, 15:052 Еще 50 услуг в Псковской области планируют начать предоставлять онлайн 18.06.2021, 14:561 Игорь Сопов призвал повысить квалификацию «партийных» наблюдателей 
18.06.2021, 14:560 Имена победителей областного этапа олимпиады по шахматам назвали в Пскове 18.06.2021, 14:450 В Псковской области планируют подключить к интернету 80% населенных пунктов 18.06.2021, 14:330 В Пскове избирком проводит совещание с руководителями реготделений политических партий 18.06.2021, 14:290 Еще одну станцию велопроката планируют открыть в Пскове
18.06.2021, 14:200 Костюмы народов России представили в Изборске 18.06.2021, 14:140 Для создания сети велодорожек на улицах Пскова могут ввести одностороннее движение 18.06.2021, 14:080 «Собственной персоной» заместитель гендиректора ГК «Титан» Алина Рыбина. ВИДЕО 18.06.2021, 14:061 Курган Дружбы пройдет в этом году в закрытом формате
18.06.2021, 13:551 В Псковской области медики получили награды за добросовестный труд 18.06.2021, 13:496 Броня крепка, и танки ЕР быстры? 18.06.2021, 13:280 В Троицу пустят дополнительные автобусы на псковские кладбища 18.06.2021, 13:171 Роспотребнадзор отменил в Пскове градсовет с обсуждением реконструкции «Таблетки»
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.