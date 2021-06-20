Общество

Томатную моль будут ловить в Псковской области

300 феромонных ловушек установил Россельхознадзор в Псковской области в рамках плана мониторинга карантинного фитосанитарного состояния подконтрольных территорий. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного управления ведомства.

Ловушки установили в Великолукском, Псковском, Печорском, Порховском, Палкинском, Себежском, Гдовском, Стругокрасненском районах с целью обследования подкарантинных объектов и выявления возможных очагов опасных карантинных вредителей.

Ловушки, предназначенные для обнаружения томатной моли, западного (калифорнийский) цветочного трипса, капрового жука, зерновок рода Callosobruchus и коричнево-мраморного клопа, картофельной моли, яблонной мухи, установлены для проведения обследований закрытого грунта, на складских помещениях, предназначенных для завоза и хранения импортных подкарантинных грузов, а также на площадках для хранения и переработки лесопродукции.

По завершении мероприятий ловушки направят на фитосанитарную экспертизу в аккредитованную подведомственную Россельхознадзору лабораторию.

В случае обнаружения карантинных объектов проведут мероприятия, направленные на локализацию и ликвидацию выявленных очагов опасных карантинных вредителей.