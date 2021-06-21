Общество

В Великих Луках определили объекты для благоустройства

Четыре территории благоустроят в Великих Луках по итогам голосования в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Победителями стали следующие территории:

общественная территория возле драматического театра (набрала наибольшее число голосов).

сквер в Карцево;

парк возле Краеведческого музея;

общественная территория вдоль улицы Холмской (от плотины по набережной Лейтенанта Шмидта до сквера по улице Холмской).

За разные объекты благоустройства проголосовали 8 204 жителя города.

Конкретные предложения по дизайну для разработки концепции благоустройства вышеуказанных территорий (в том числе в виде чертежей, схем, иной визуализации) можно направить по адресу электронной почты fkgs60vl@yandex.ru с указанием контактного номера телефона для обратной связи.

Сбор предложений будет проводиться с 21 июня по 5 июля.