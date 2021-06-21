В Великих Луках определили объекты для благоустройства

Четыре территории благоустроят в Великих Луках по итогам голосования в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.
Победителями стали следующие территории:
За разные объекты благоустройства проголосовали 8 204 жителя города.
Конкретные предложения по дизайну для разработки концепции благоустройства вышеуказанных территорий (в том числе в виде чертежей, схем, иной визуализации) можно направить по адресу электронной почты fkgs60vl@yandex.ru с указанием контактного номера телефона для обратной связи.
Сбор предложений будет проводиться с 21 июня по 5 июля.