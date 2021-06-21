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Общество

Псковичей приглашают бесплатно привиться от коронавируса

21.06.2021 17:31|ПсковКомментариев: 1

Псковская городская поликлиника приглашает жителей города на бесплатную вакцинацию против новой коронавирусной инфекции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в поликлинике.

По предварительной записи поставить прививку можно в поликлиниках на улице Кузнецкой, 19, на улице Коммунальной, 23 и на улице Индустриальной, 8.

Кроме того, привиться без предварительной записи можно в ТК «Империал» и ТЦ «Акваполис» с 10 до 20 часов, а также в мобильном ФАПе возле магазина «Леруа Мерлен» с 10 до 15 часов.

«Прививки проводятся бесплатно. Позаботьтесь о своем здоровье - сделайте своевременно прививку!», - подчеркнули в поликлинике.

При себе необходимо иметь паспорт и медицинский полис.

По вопросам организации прививок по месту работы можно обратиться по телефону приемной главного врача: 53-49-42 и по телефону горячей линии: 299-028.

Теги: #здоровье #вакцинация #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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