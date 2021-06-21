Общество

Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Пскове

Топ самых высокооплачиваемых профессий для псковичей за июнь опубликовал исследовательский центр SuperJob. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе центра, в числе наиболее привлекательных по уровню дохода вакансий — предложение для старшего оператора по продаже услуг бизнесу.

Один из крупнейших банков России готов платить такому специалисту около 60 тысяч рублей после вычета налогов и дополнительно вносить оплату после каждой заключенной сделки. Нужен специалист с обязательным опытом в В2В продажах не менее 1 года. Работодатель самостоятельно предоставляет базу. Будущему сотруднику предлагается формат home-офиса, для которого нужен только ноутбук или компьютер, хороший интернет, наушники с микрофоном и возможность обеспечить тишину на заднем плане. В качестве бонусов специалисту предлагаются корпоративные условия по продуктам компании, а также скидки и акции от партнеров.

На втором месте - руководитель контактного центра с опытом работы от трех лет и высшим образованием. Крупная федеральная сеть в ритейле предлагает зарплату от 65 тысяч рублей в месяц. Вакансия предполагает полную занятость, а от кандидата требуется высшее образование и опыт в налаживания работы call-центра и управления персоналом от 25 человек. Также работодатель указал на необходимость быть готовым к командировкам.

Водителю-курьеру работодатель из сферы логистики, сотрудничающий с интернет-магазинами, предлагает зарплату 60-75 тысяч рублей. Опыт работы водителем-курьером по доставке заказов - желателен. Также указано наличие смартфона на базе: Android 8.0+ и умение им пользоваться, физическая подготовка. Такой сотрудник должен иметь разговорный устный и письменный русский язык, быть коммуникабельным, вежливым и ответственным. Работодатель предлагает сдельную оплату, удобный график работы, гарантированную минимальную оплату за смену (в зависимости от пробега), частичную компенсацию расходов на мобильную связь и выдачу авансовой топливной карты (по необходимости).

Топ вакансий в регионе замыкает позиция территориального менеджера с зарплатой от 50 тысяч рублей в месяц. За добросовестное выполнение должностных обязанностей работодатель обещает премии, возможность непрерывного обучения, компенсацию топливной карты и расходы на амортизацию транспортного средства, а также корпоративную мобильную связь и интернет.