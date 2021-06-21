Александр Нестерук: Заболеваемость коронавирусом не удастся предотвратить без массовой вакцинации

Заболеваемость коронавирусной инфекцией не удастся предотвратить без проведения кампании по массовой вакцинации. Об этом заявил руководитель областного управления Роспотребнадзора Александр Нестерук в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 22 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
По его словам, пока уровень охвата вакцинацией (13,5%) недостаточен для того, чтобы сформировался коллективный иммунитет. «Даже с учетом переболевших», - констатировал он.
Александр Нестерук отметил, что следует продумать стратегию и тактику по усилению охвата населения профилактическими прививками.