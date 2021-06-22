Общество

Михаил Ведерников потребовал от подчиненных работать на опережение

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в среду, 23 июня, провел заседание антинаркотической комиссии региона. В нем приняли участие руководители территориальных органов федеральных силовых структур, органов исполнительной власти региона, муниципальных образований.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации области, в ходе заседания рассмотрены актуальные для региона вопросы сферы противодействия и профилактики наркопреступлений и наркопотребления. Так, в первую очередь, подведены итоги социально-психологического тестирования и профилактических медосмотров обучающихся и студентов региона.

«В этом учебном году, несмотря на непростую эпидемиологическую обстановку, в тестировании приняли участие более 30 тысяч учеников из 165 образовательных организаций», — отметил глава региона.

С докладом выступил руководитель комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков. О профилактических медосмотрах рассказала председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко. Глава региона подчеркнул, что необходимо предпринять дополнительные меры по увеличению охвата учащихся в рамках социально-психологического тестирования. В связи с этим Михаил Ведерников поручил активизировать работу с педагогическими коллективами и родителями юных псковичей.

О состоянии профилактической работы и деятельности на территории муниципальных образований доложили главы Великолукского, Плюсского, Усвятского районов — руководители территориальных антинаркотических комиссий. Губернатор поблагодарил руководителей муниципалитетов за активную работу по предотвращению правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков, а также обратил внимание на необходимость внедрения современных методов профилактической работы.

«Памятки, листовки, буклеты — молодежь этими носителями информации не пользуется. Они должны быть, но в основном нам нужно использовать те средства связи и коммуникации, которыми пользуются подростки. Это, в частности, задача для нового Центра молодежи и общественных инициатив, где будет создан отдельный информационный блок для противодействия деструктивным течениям», — отметил глава региона и добавил, что по этому вопросу необходимо работать на опережение, и самое главное — получать обратную связь по эффективности принимаемых мер.

О дополнительных мерах по усилению контроля над владением огнестрельным оружием доложил представитель центра по лицензионно-разрешительной работе регионального Управления Росгвардии. Глава региона в свою очередь подчеркнул, что трагедия в казанской школе № 175 стала страшным уроком, поэтому необходимо внимательно относиться к тем, кто получает разрешение на оружие или уже им владеет.

В результате состоявшегося обсуждения выработаны конкретные меры по совершенствованию межведомственного информационного взаимодействия в вопросах недопущения владения огнестрельным оружием и ведения частной охранной деятельности лицами, состоящими на учете в учреждениях здравоохранения с психическими заболеваниями, алкоголизмом или наркоманией, а также подвергнутых административному или уголовному наказаниям за незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ.

«Вопрос необходимо держать на постоянном контроле», — подытожил губернатор.