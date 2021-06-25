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Псковские десантники на учениях преодолели водную преграду. ФОТО

Преодоление водной преграды на боевых машинах отработали Псковские десантники в ходе завершившегося тактического учения. Как сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, в ходе завершившегося тактического учения с парашютно-десантными подразделениями гвардейского Черноморского десантно-штурмового полка Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения экипажи боевых машин десанта БМД-2КА-У, бронетранспортеров десантных БТР-Д и самоходно-артиллерийских орудий 2С-9 «Нона» успешно форсировали водную преграду на полигоне «Струги Красные».

Преодоление водной преграды является одним из самых сложных препятствий для боевых машин, так как погружение сопряжено с преодолением серьезного психологического барьера вследствие большой осадки боевых машин.

В рамках учения было отработано вождение боевых машин на плаву, маневрирование на воде в условиях ограниченного прохода, заход на водной поверхности в искусственный тупик и выход из него задним ходом, а также переменное вождение, как на суше, так и на воде.

Кроме того, в рамках этапа учения, личный состав подразделений отработал тактические действия при форсировании водной преграды.