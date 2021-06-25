Общество

Депутат Александр Козловский принимает участие в субботнике по ликвидации последствий урагана в Великих Луках

Депутат Госдумы Александр Козловский принимает участие в субботнике по ликвидации последствий стихии в Великих Луках. Об этом сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Вечером 25 июня над городом Великие Луки пронесся ураган, который сопровождался грозовым дождем. Как сообщает администрация города, были выкорчеваны, повалены и уничтожены сотни деревьев. Упавшими деревьями и ветками были перекрыты тротуары и проезжие части городских транспортных магистралей, повреждены воздушные линии электропередач.

Коммунальные службы города в усиленном, круглосуточном режиме ликвидируют последствия урагана до сих пор. К работе уже подключены управляющие организации, муниципальные предприятия, специализированная техника, волонтеры.

Работает оперативный штаб. Разработан план-график восстановительных работ с учётом первоочередности.