Общество

Проверка масочного режима в псковских автобусах прошла с участием полиции

Профилактический рейд по соблюдению масочного режима прошел в городских автобусах города Пскова сегодня, 28 июня. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, проверку провел комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области совместно с полицией.

Подобные рейды проводят каждую неделю с целью профилактики и предупреждения распространения коронавирусной инфекции в общественном транспорте.

По итогам проверки выяснили, что большинство пассажиров соблюдают масочный режим. Те, кто не имеют маски, покидают автобус.

В полиции заметили, что в основном люди адекватно реагируют на замечания. Некоторые псковичи делятся масками с другими пассажирами, если у тех по какой-либо причине их не оказалось. Те, кто забыл надеть маску при входе в общественный транспорт, надевают ее по требованию кондуктора.

Проверка посетила несколько городских автобусов. Представители регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству раздали пассажирам памятки, а сотрудники полиции напомнили о необходимости выполнять требования Роспотребнадзора и указа губернатора «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции».