Общество

Электроснабжение вернулось еще в 484 населенных пункта Псковской области

По данным «Россети Северо-Запад», за воскресенье и утро понедельника восстановлено электроснабжение еще 484 населенных пунктов Псковской области. Некоторые населенные пункты отключались повторно. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале региона.

По сведениям от глав муниципалитетов, в пострадавших от стихии районах все еще остаются без электроснабжения 435 населенных пунктов. Больше всего технологических нарушений в Великих Луках и Великолукском районе, Невельском, Дновском, Пустошкинском и Себежском районах.

Напомним, мощный грозовой фронт с ливнями и ураганным ветром трижды прошел через южные и восточные районы области. Ураган массово валил деревья на линии электропередачи, ломал бетонные опоры ЛЭП. Ливень размыл подъезды к линиям электропередачи, дороги перекрыты упавшими деревьями.

Несмотря на неблагоприятные погодные условия, аварийно-восстановительные работы ведутся круглосуточно. Для выполнения обходов и производства ремонтных работ на воздушных ЛЭП подключились 157 бригад, 595 человек, 164 единицы техники. Кроме того, привлекаются дополнительные силы МЧС, бригады Вологодского, Новгородского, Карельского филиалов «Россети Северо-Запад».

На сегодня все крупные населенные пункты и социально значимые объекты обеспечены электроэнергией. В Великих Луках без электроснабжения остаются отдельные дома и участки улиц. Работа по заявкам потребителей по сети 0,4 кВ продолжается до полного восстановления электроснабжения.

Погода продолжает испытывать регион на прочность. Сегодня по Псковской области, преимущественно по южным районам ожидаются грозы, местами ливни, при грозах кратковременное усиление ветра с порывами 15-20 м/с. Возможны повторные нарушения электроснабжения.

Заявки на восстановление электроснабжения необходимо оставлять по бесплатному круглосуточному телефону «горячей линии» 8-800-220-0-220.